Ladrões levam US$ 7 mil em Labubu de loja na Califórnia

Grupo mascarado invadiu loja em La Puente, próximo a Los Angeles, usou caminhonete roubada e levou todo o estoque de bonecos colecionáveis Labubu.

Por Redação g1

Um grupo de ladrões mascarados invadiu e roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos colecionáveis Labubu de uma loja na cidade de La Puente, na Califórnia, na última quarta-feira (6), segundo a polícia local.

A cidade fica próxima a Los Angeles. De acordo com as autoridades, os suspeitos usaram um carro roubado para cometer o crime.

O veículo foi localizado e recuperado pouco depois, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

A polícia informou que as investigações estão em andamento e, até o momento, não há mais detalhes sobre os envolvidos.

A loja One Stop Shop afirmou, em publicação no Instagram, que os ladrões levaram todo o estoque e causaram grandes danos ao estabelecimento.

As imagens de câmeras de segurança mostram um grupo de pessoas com capuzes e máscaras invadindo o local, vasculhando prateleiras e carregando caixas para fora.

“Ainda estamos em choque”, escreveu a loja na postagem, pedindo que a comunidade ajude a identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.

O caso chamou atenção pela quantia e pela natureza dos produtos roubados.

Os bonecos Labubu são itens de colecionador bastante procurados, e o valor de revenda pode ultrapassar o preço original em sites e mercados de colecionáveis.

O monstrinho criado em 2015 pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, .

Após uma parceria com a Pop Mart, as criaturinhas de Lung já levaram à fabricante chinesa a lucrar mais de US$ 2,3 bilhões, segundo a Forbes.

Nos Estados Unidos, o Labubu pode chegar a custar US$ 300. No Reino Unido, a obsessão global fez com que a Pop Mart tivesse que pausar temporariamente as vendas presenciais para evitar aglomerações e garantir a segurança dos consumidores.

