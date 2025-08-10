domingo, agosto 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ladrões levam US$ 7 mil em Labubu de loja na Califórnia

Grupo mascarado invadiu loja em La Puente, próximo a Los Angeles, usou caminhonete roubada e levou todo o estoque de bonecos colecionáveis Labubu.

Por Redação g1

Um grupo de ladrões mascarados invadiu e roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos colecionáveis Labubu de uma loja na cidade de La Puente, na Califórnia, na última quarta-feira (6), segundo a polícia local.

A cidade fica próxima a Los Angeles. De acordo com as autoridades, os suspeitos usaram um carro roubado para cometer o crime.

O veículo foi localizado e recuperado pouco depois, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

A polícia informou que as investigações estão em andamento e, até o momento, não há mais detalhes sobre os envolvidos.

A loja One Stop Shop afirmou, em publicação no Instagram, que os ladrões levaram todo o estoque e causaram grandes danos ao estabelecimento.

As imagens de câmeras de segurança mostram um grupo de pessoas com capuzes e máscaras invadindo o local, vasculhando prateleiras e carregando caixas para fora.

“Ainda estamos em choque”, escreveu a loja na postagem, pedindo que a comunidade ajude a identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.

O caso chamou atenção pela quantia e pela natureza dos produtos roubados.

Os bonecos Labubu são itens de colecionador bastante procurados, e o valor de revenda pode ultrapassar o preço original em sites e mercados de colecionáveis.

O monstrinho criado em 2015 pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, .

Após uma parceria com a Pop Mart, as criaturinhas de Lung já levaram à fabricante chinesa a lucrar mais de US$ 2,3 bilhões, segundo a Forbes.

Nos Estados Unidos, o Labubu pode chegar a custar US$ 300. No Reino Unido, a obsessão global fez com que a Pop Mart tivesse que pausar temporariamente as vendas presenciais para evitar aglomerações e garantir a segurança dos consumidores.

Foto: Markus Schreiber/AP

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Carolina Dieckmmann e neta de Preta Gil cantam ‘Sinais de Fogo’ em festa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja VÍDEO
Próximo artigo
Pac-Man, 45 anos: por que o jogo mudou os videogames (e o mundo) — e agora quer conquistar a geração Z

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,882FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315