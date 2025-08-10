domingo, agosto 10, 2025
Carolina Dieckmmann e neta de Preta Gil cantam ‘Sinais de Fogo’ em festa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja VÍDEO

Casal comemorou 15 anos de casamento neste sábado. Música foi eternizada na voz de Preta Gil.

Por Redação g1

A atriz Carolina Dieckmmann e a neta de Preta Gil, Sol de Maria, homenagearam a empresária ao cantarem juntas a música “Sinais de Fogo”, interpretada por Preta. A apresentação aconteceu durante a festa de bodas de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, neste sábado (9).

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, por complicações do câncer no intestino, que tratava nos Estados Unidos.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos na celebração dos 15 anos de casados em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Entre os 100 convidados para o evento, estavam também o filho de Preta, Francisco Gil, e outras celebridades, como Bruna Marquezine, Giovanna Lancellotti, Juliette e as irmãs Giselle e Mixelle Batista.

