Leilão da Receita oferece smartphones Xiaomi baratos, MacBooks e Variedade de instrumentos musicais

As propostas podem ser enviadas de segunda a quinta-feira.

A Receita Federal realizará um novo leilão no dia 28 de março com diversos lotes, incluindo smartphones Xiaomi, notebooks Apple, videogames, scooters e carros. Os interessados podem visitar os itens até o dia 26 de março nos locais especificados no edital.

Para obter informações detalhadas sobre os lotes, preços, prazos e regras do leilão, acesse o site da Receita Federal e clique em “Consultar leilões da Receita Federal” na seção “Serviços”. Em seguida, selecione o edital mais recente referente a São Paulo.

O leilão oferece um total de 200 lotes, com propostas sendo aceitas das 8h desta segunda-feira (24) até as 18h de quinta-feira (27), através do Sistema de Leilão Eletrônico. A sessão pública pode ser acompanhada no site da Receita Federal.

O QUE ESTÁ SENDO LEILOADO?

Entre os lotes 129 e 134, estão sendo leiloados smartphones Xiaomi Redmi A2 individuais, com lance inicial de R$ 150 cada. Os lotes 115 a 128 oferecem o modelo Xiaomi Redmi Note 12, com lances a partir de R$ 250 por unidade.

O leilão também inclui iPhones a partir de R$ 1.500 (lotes 17 a 20) e tablets da Apple (lotes 199 e 200). É importante notar que esses seis produtos, assim como os lotes 4 e 115 a 134, não podem ser revendidos. Os demais lotes estão liberados para comercialização, desde que arrematados por pessoas jurídicas.

No lote 4, um notebook MacBook Pro completo (com teclado, mouse, fone de ouvido, adaptador e mochila) está sendo leiloado por R$ 1.500. Para comparação, o mesmo produto no varejo custa cerca de R$ 5.000. Outros notebooks podem ser encontrados nos lotes 12, 14 e 16.

O lote 6 do leilão oferece um PlayStation 3 e um PlayStation 4 juntos, com lance inicial de R$ 800. Já o lote 9 inclui componentes para videogames antigos da Nintendo e Sega, com lance a partir de R$ 1.200.

O lote 88 do leilão inclui um contrabaixo e um acordeon, com lance inicial de R$ 600. Já o lote 93 oferece uma variedade de itens, como um saxofone, uma mesa digitalizadora e fones de ouvido, com lance a partir de R$ 4.700.

Entre os veículos disponíveis, o lote 87 oferece uma bicicleta com lance inicial de R$ 250, enquanto o lote 70 apresenta uma moto elétrica a partir de R$ 40 mil. No lote 101, um triciclo e uma scooter elétrica são leiloados juntos, com lance inicial de R$ 6.000.

Os carros de passeio estão disponíveis entre os lotes 139 e 141. O lote 139 oferece um Chevrolet Corsa com lance inicial de R$ 2.300, o lote 140 um Ford Fiesta Sedan por R$ 4.500, e o lote 141 uma caminhonete Iveco por R$ 15 mil.

O edital do leilão alerta que os veículos estão parados há algum tempo, o que pode resultar em baterias descarregadas e pneus murchos. Alguns veículos podem até não ter bateria, chaves ou rodas. Além disso, a maioria não possui licenciamento atualizado, impedindo sua circulação conforme a legislação de trânsito.

Os lotes 135 a 138 são destinados à desmontagem de veículos e serão leiloados exclusivamente para empresas registradas e regulares que atuam nesse ramo. Além disso, os lotes 23 a 27 oferecem quilos de roupas, com lances iniciais variando de R$ 15 mil a R$ 55 mil.

Foto: Ilustração Internet