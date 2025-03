Casa das Artes Celebra Teatro e Circo com Programação Especial

A programação gratuita da Casa das Artes inclui oficinas, debates e leituras dramáticas, com o objetivo de destacar a diversidade das artes cênicas do Pará.

De 26 de março a 11 de abril, a Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza uma programação especial na Casa das Artes, em Belém, para celebrar o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo (27 de março). A iniciativa inclui oficinas, debates e leituras dramáticas, com o objetivo de fortalecer as artes cênicas e atrair mais público para o teatro na capital, reunindo artistas, grupos e entusiastas. As atividades acontecerão na Sala de Dança Augusto Rodrigues.

A programação da Casa das Artes terá início na próxima quarta-feira, dia 26, com o projeto Minilab, que oferecerá a oficina “Corpo de Rua: Vivência de malabares com swing poi”. A atividade será ministrada por Wanessa Barros, artista urbana autodidata e especialista em manipulação de fogo, que iniciou sua carreira nas ruas de Belém em 2008. A oficina, com 30 vagas, começará às 18h, e as inscrições podem ser feitas até o dia 26 através do link fornecido.

Dando continuidade à programação, na quinta-feira, dia 27, o projeto Minilab apresenta a oficina “Jogos de Palhaçaria – Guia Teórico Prático de Ensino e Aprendizagem por Meio do Riso”, ministrada por Ruber Sarmento. Ator, professor e pesquisador da palhaçaria com vasta experiência e fundador do Coletivo Imundas de Teatro, Sarmento compartilhará técnicas e reflexões sobre a comicidade. A oficina, com 30 vagas e início às 18h, tem inscrições abertas até o dia 27 neste link. Sarmento possui formação técnica pela ETDUFPA e licenciatura em História pela UFPA, além de ter atuado em espetáculos premiados e ser referência no estudo da comicidade teatral no Pará.

Na sexta-feira, dia 28, às 19h, o projeto Ciclo de Desmontagem apresenta “(Des)Montagem Drag” com Adriano Furtado, artisticamente conhecido como Xirleytão. Artista multifacetado com carreira desde 1995, Furtado explora a comicidade teatral através da arte drag, consolidando sua persona Xirleytão. O Ciclo de Desmontagem, segundo Bracchi, é uma atividade que detalha performances e cenas, convidando artistas experientes para compartilhar saberes e fortalecer a formação artística.

No sábado, dia 29 de março, às 19h, o projeto Leitura Dramática/Dramatizada apresenta “A Comédia da Esposa Calada que Falava Mais que Papagaio na Chuva”, pelo grupo Palhaços Trovadores. Com 26 anos de trajetória, o grupo mistura clown e cultura popular paraense. O coordenador explica que o projeto visa compartilhar experimentações e linguagens de grupos locais através da leitura de textos, divulgando dramaturgia e estimulando a imaginação do público com poucos recursos.

Bracchi enfatiza que a celebração do Dia Mundial do Teatro e do Dia Nacional do Circo pela FCP é um reconhecimento da importância histórica e social dessas artes. Segundo ele, teatro e circo vão além do entretenimento, sendo ferramentas de reflexão, transformação social e conexão humana. Ao celebrar essas linguagens, a FCP e a Casa das Artes valorizam a produção local e criam espaços de formação, experimentação e diálogo, essenciais para o fortalecimento das artes cênicas no Pará.

A FCP reforça sua atuação como agente essencial na promoção e difusão da cultura paraense, oferecendo espaços para formação, reflexão e apreciação artística. Através de iniciativas como essa, a fundação se consolida como um polo de referência para as artes cênicas, valorizando a produção local e incentivando a interação entre artistas e público.

Serviço:

1. Minilab – Corpo de Rua: Vivência de malabares com swing poi

Dia: 26 de março (quarta-feira) às 18h

Inscrições: até 26 de março no link https://encurtador.com.br/mzHwl

2. Minilab – Jogos de Palhaçaria: Guia Teórico Prático de Ensino e Aprendizagem por Meio do Riso

Dia: 27 de março (quinta-feira) às 18h

Inscrições: até 27 de março no link https://encurtador.com.br/bF216

3. Ciclo de Desmontagem – (Des)Montagem Drag

Dia: 28 de março (sexta-feira) às 19h

4. Leitura Dramática/Dramatizada – A Comédia da Esposa Calada que Falava Mais que Papagaio na Chuva

Dia: 29 de março (sábado) às 19h

5. Leitura Dramática/Dramatizada – Nos dramas de DESERTOS, os ‘não lugares’ do amor

Dia: 11 de abril (sexta-feira) às 19h

Todas as atividades serão realizadas na Sala de Dança Augusto Rodrigues, na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, ao lado da Basílica de Nazaré, em Belém.

Foto: Divulgação