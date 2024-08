Líder no setor de cabos elétricos de alumínio, Alubar celebra 26 anos com novos contratos e investimentos

A Alubar, multinacional brasileira que é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, celebra 26 anos neste mês de agosto.

No primeiro semestre de 2024, a empresa fechou novos contratos de fornecimento para as linhas de transmissão leiloadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Apenas para o cliente de maior desempenho no último certame, serão fornecidos cabos elétricos para 1996 quilômetros de linhas de transmissão, que serão instaladas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina.

A Alubar também teve êxito em contratos com investidores para outros lotes do leilão, somando mais de 2 mil quilômetros comercializados. “O volume de contratos firmados nos anos de 2022, 2023 e neste primeiro leilão de 2024 garantem o fornecimento de cabos de transmissão até meados do ano de 2027 e a rentabilidade dos negócios durante este período”, garante Maurício Gouvea, CEO do Grupo Alubar.

O desempenho comercial em alta também impulsiona a produtividade das fábricas da Alubar. Em 2023, a empresa atingiu a marca de 1 milhão de toneladas produzidas, tanto de cabos elétricos quanto de vergalhões de alumínio, somando todas as fábricas do Grupo no Brasil, Canadá e Estados Unidos.

Em abril de 2023, a empresa iniciou a implementação do Programa World Class Manufacturing (WCM) em sua maior planta industrial, localizada em Barcarena (PA). O WCM é uma metodologia utilizada por indústrias para aprimorar seu desempenho e competitividade. O programa resultou em times trabalhando com mais segurança e eficiência operacional, com redução de perdas, impulsionando a qualidade e estimulando ideias e projetos de melhoria entre os colaboradores.

INVESTIMENTOS E EXPANSÃO

Nos últimos seis anos, a Alubar inaugurou cinco novas unidades em três países. Em 2019, a empresa adquiriu uma fábrica de cabos elétricos em Montenegro (RS) e uma de vergalhões de alumínio em Bécancour, (Quebéc/Canadá). Para acompanhar esse novo posicionamento global, em 2020 foi criado o escritório Alubar Global Management, em São Paulo.

A expansão internacional continuou em 2021, com um escritório comercial em Miami e a aquisição da fábrica de vergalhão de alumínio, a Alubar Metals, no estado do Missouri (EUA). Para aproveitar os investimentos previstos em infraestrutura de energia nos Estados Unidos, essa fábrica também passou a produzir cabos elétricos de alumínio, e a capacidade produtiva pode chegar a 60 mil toneladas de cabos até 2025.

HISTÓRICO

A Alubar iniciou suas operações em 1998, no município de Barcarena, no Pará. Até o ano 2000, eram fabricados apenas vergalhões de alumínio para fins elétricos. A partir de então, a empresa passou a transformar seus próprios vergalhões em cabos elétricos, produtos acabados que poderiam ser vendidos diretamente empresas dos ramos de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Atualmente, o portfólio de cabos elétricos inclui linhas completas para os mercados de transmissão, distribuição e energias renováveis, com cabos nus e isolados de média e baixa tensão. Dentro desse mix de produtos, um destaque é o condutor elétrico de alumínio liga 1120. Por serem mais leves e possuírem maior condutividade elétrica na comparação com cabos que utilizam alma de aço, os condutores liga 1120 permitem que as estruturas de torres para linhas de transmissão sejam menos robustas, diminuindo o custo global de uma obra do tipo. A Alubar foi pioneira na comercialização desta liga no Brasil.

“Hoje em dia, mais de 90% dos projetos de linhas de transmissão no Brasil trabalham com cabos de alumínio liga 1120. Produzindo e comercializando a liga 1120 aqui, contribuímos para gerar mais emprego, renda e arrecadação de impostos nos locais onde estamos instalados”, explica o Gerente de Mercado da Alubar, José Luiz Conte.

Imagem: Divulgação