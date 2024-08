Sespa vai à Praça da República alertar sobre riscos do tabagismo

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, vai realizar ação educativa na Praça da República na manhã deste domingo (1º de setembro), a partir de 9h, com a oferta de diversos serviços, alertando principalmente sobre os riscos do cigarro eletrônico.

Também estarão disponíveis informações sobre o tratamento que a Sespa oferece para deixar de fumar, por meio do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft), mantido há 20 anos.

Haverá distribuição de material educativo sobre tabagismo, serviços de saúde com verificação de pressão arterial e teste de glicemia, vacinas, orientação nutricional, técnicas e práticas de reanimação cardiorrespiratória, teste de avaliação do grau de dependência da nicotina, teste do pico de fluxo expiratório (peak flow), apresentações artísticas, atividades educativas sobre os males do tabagismo para crianças e adolescentes e certificação para participantes.

Riscos – Fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, responsável por mais de 90% dos casos, segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (Inca). “É um tanto difícil encontrar casos de câncer de pulmão em não fumantes”, informa a médica pneumologista Fátima Amine, que coordena o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (CRATF). “Além do uso direto do tabaco, a exposição ao fumo passivo e a produtos químicos tóxicos, como defensivos agrícolas e solventes, também contribuem para o risco”, destaca.

Fátima Amine também informa que, nas últimas duas décadas, a percepção sobre o cigarro mudou em função das campanhas terem conseguido restringir a publicidade em torno da glamourização do fumo. Por outro lado, outros desafios vieram com dispositivos como o cigarro eletrônico. “Os esforços atuais se concentram não apenas em prevenir novos casos, mas também em oferecer suporte àqueles que lutam contra a dependência”, acrescenta a especialista.

Acompanhamento – O Ctaft é um serviço da Sespa, que visa motivar e preparar os fumantes para pararem de fumar e acompanhá-los após o abandono do cigarro, contribuindo para a redução da morbimortalidade por doenças relacionadas ao tabaco. O Centro atende usuários encaminhados pelas unidades de saúde e por demanda espontânea.

Atualmente, o Craft tem cerca de 6 mil usuários cadastrados. De janeiro a 13 de agosto de 2024, o Centro recebeu 81 novos usuários.

Serviço: O Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante funciona na Avenida Presidente Vargas, nº 513, próximo à Praça da República. Telefone: (91) 3242-5645. A programação da Sespa no domingo (1º) será realizada em frente ao Theatro da Paz, a partir de 9h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Nascimento/Ag Pará