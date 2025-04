Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

Diversos líderes mundiais postaram mensagens de pesar nas redes sociais pela morte do papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 21, no Vaticano aos 88 anos. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse que recebeu a notícia da morte com grande tristeza pessoal, “suscita dor e comoção” em todo o mundo.

“O seu ensinamento recordou a mensagem evangélica, a solidariedade entre as pessoas, o dever de proximidade com os mais frágeis, a cooperação internacional e a paz na humanidade”, declarou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lembrou que teve o privilégio de desfrutar da amizade do papa Francisco, e disse que o pontífice era capaz de reconciliar o que era irreconciliável.

“Nas meditações da Via Sacra, nos recordou do poder do dom, que faz tudo florescer novamente e é capaz de reconciliar o que, aos olhos do homem, é irreconciliável. Pediu ao mundo, mais uma vez, a coragem de uma mudança de rota para percorrer um caminho que não destrói, mas cultiva, repara”, afirmou.

BRASIL

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial de 7 dias pela morte do papa Francisco. Por meio de nota, o presidente destacou o legado do pontífice Jorge Mario Bergoglio e lamentou profundamente a perda de uma “voz de respeito e acolhimento ao próximo”.

ARGENTINA

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que, “apesar das diferenças”, teve a oportunidade de conhecer a bondade e a sabedoria do papa.

“Como presidente, como argentino, e fundamentalmente como homem de fé, despeço-me do Santo Padre e estou ao lado de todos que receberam essa triste notícia”, comentou.

ESTADOS UNIDOS

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que esteve no domingo (20) com o papa, disse que ficou feliz em vê-lo, e que sempre vai se lembrar da homilia proferida nos primeiros dias da pandemia da covid-19.

“Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam”, disse.

FRANÇA

O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou o legado do papa e disse esperar que a esperança entre os mais pobres possa continuar em crescimento.

“De Buenos Aires a Roma, o papa Francisco queria que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres. Unir as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança possa crescer incessantemente além dele”, declarou.

ESPANHA

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também disse que Francisco deixou um legado de compromisso com a paz e a justiça social.

“Lamento o falecimento do papa Francisco. Seu compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis deixa um legado profundo. Descanse em paz”, disse.

EUROPA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que os ensinamentos do papa Francisco continuarão a guiar o mundo.

“Hoje, o mundo chora o falecimento do papa Francisco. Inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, com a sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda”.

ÍNDIA

“O papa Francisco será sempre lembrado como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual por milhões de pessoas em todo o mundo”, disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

“Ele serviu diligentemente aos pobres e oprimidos. Para aqueles que estavam sofrendo, ele acendeu um espírito de esperança. Lembro-me com carinho de meus encontros com ele e fiquei muito inspirado por seu compromisso com o desenvolvimento inclusivo e abrangente. Sua afeição pelo povo da Índia será sempre valorizada.”

EGITO

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que o papa Francisco foi uma figura global excepcional que dedicou sua vida aos valores da paz e da justiça.

“Ele também foi um forte defensor da causa palestina, defendendo direitos legítimos e pedindo o fim dos conflitos e a conquista de uma paz justa e duradoura”, disse Sisi.

TURQUIA

“Um estadista respeitado, o papa Francisco também foi um líder espiritual que valorizou o diálogo entre diferentes grupos religiosos e tomou a iniciativa diante de tragédias humanitárias, especialmente a questão palestina e o genocídio em Gaza”, escreveu o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, no X.

“Em meu nome e em nome de minha nação, estendo minhas condolências… à família do falecido, ao Estado do Vaticano e ao mundo católico.”

RÚSSIA

Em uma mensagem enviada ao Vaticano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou autoridade internacional do Papa Francisco. Segundo o presidente russo, ele promoveu a “interação construtiva” entre o país e a Santa Sé.

“Fiel servidor do ensinamento cristão, sábio religioso e estadista, defensor coerente dos altos valores do humanismo e da justiça”, destacou Putin.

UCRÂNIA

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lembrou das orações do Papa pela paz na Ucrânia.

“Ele sabia dar esperança, aliviar o sofrimento através da oração e promover a unidade. Rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Choramos junto aos católicos e a todos os cristãos que buscaram apoio espiritual no Papa Francisco”, comentou.

Ontem (20), durante a missa de Páscoa, a última antes do falecimento, o Papa defendeu a continuidade dos esforços para a paz na Ucrânia e em Gaza.

ISRAEL

“Um homem de profunda fé e compaixão sem limites, ele dedicou sua vida a elevar os pobres e a pedir paz em um mundo conturbado”, disse Herzog, sobre Francisco. “Eu realmente espero que suas orações pela paz no Oriente Médio e pelo retorno seguro dos reféns (em Gaza) sejam atendidas em breve”, disse o presidente de Israel, Isaac Herzog, no X.

PALESTINA

O presidente Mahmoud Abbas falou do papa Francisco como um amigo leal do povo palestino e um defensor global da paz e da justiça.

Abbas destacou em seu luto o reconhecimento da Palestina pelo papa, sua visita a Belém, suas orações pela paz no muro de separação e seus apelos para acabar com a guerra em Gaza.

Fonte: Agência Brasil, com informações do Vaticano News e da Reuters