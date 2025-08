Looks, brilho e “rock doido”: Gaby Amarantos entrega figurinos lendários a divas da Amazônia

Cantora paraense promove esquenta de aniversário com entrega de looks icônicos a mulheres potentes da cultura nortista

A cantora e ícone do tecnobrega Gaby Amarantos já está em clima de festa. Às vésperas de mais uma edição do seu tradicional baile de aniversário, o “Xarque da Gaby”, marcado para o dia 5 de agosto, a artista reuniu suas embaixadoras em Belém para uma ação especial: a entrega de figurinos marcantes do seu acervo pessoal a oito mulheres que representam o brilho e a diversidade da cultura pop nortista.

O encontro, realizado nesta quinta-feira (31), foi um verdadeiro esquenta fashion. Em clima de cumplicidade e celebração, Gaby entregou os looks a Suanny Batidão, Keila Gentil, Leona Vingativa, Ísis Vieira, Iryane Carollyne, Amanda Hot Completo, Ludimila Heringer e Pamela Cruz, de Ananindeua. Cada uma delas foi escolhida para levar à festa a força da moda periférica amazônica.

“Minhas embaixadoras já estão prontas pra brilhar!”, comemorou Gaby. “Cada uma vai entregar look, alma e a força da nossa moda do Norte.”

Rock doido com identidade amazônica

O tema da edição 2025 do “Xarque da Gaby” é “Rock doido” um convite ao exagero criativo, à ousadia nas cores, brilhos e mensagens. E os looks não decepcionam. Assinados por estilistas paraenses como Sandro Gurjão, Rafael Lemes, Fabrício Neves, Felipe Freire e o stylist Bruno Pimentel, os figurinos celebram tanto a estética das aparelhagens de som quanto conceitos mais profundos, como o de um “vírus que cura a tristeza”.

Entre as produções estão um modelo neon rosa e preto, figurinos futuristas e criações que misturam pedrarias, luzes e referências culturais da região. “É moda com propósito, com raiz e com muito brilho!”, resume Gaby.

Para quem pensa em economizar na produção, ela também deixa o recado com bom humor: “Bora com uma camisetinha, um vestidinho de piriguete, um óculos de malaca e vem curtir o rock doido!”

Mais que festa: celebração de pertencimento

O “Xarque da Gaby” vai além de um aniversário. É uma verdadeira celebração da cultura amazônica em forma de festival. Às margens do rio, com cenografia deslumbrante, o evento reúne música, performance e identidade. Este ano, o palco recebe nomes como MC Dourado, Gang do Eletro e Crocodilo, além de participações especiais que representam diferentes cantos do Norte de Manaus a Macapá, de Santarém a Belém.

“A gente vai celebrar essa fase tão bonita da cultura amazônica, com o mundo inteiro voltando os olhos pra nossa região. É uma festa de pertencimento, de afirmação da nossa força!”, destaca Gaby.

Lançado em 2024, o “Xarque” já se consolidou como um dos eventos mais esperados do calendário cultural paraense uma explosão de som, moda e orgulho nortista.

Gaby Amarantos: diva da música e da moda

Reconhecida nacionalmente pela sua voz potente e estilo marcante, Gaby já desfilou figurinos com LEDs, vestidos em forma de árvore e peças conceituais em premiações como o Grammy Latino. Para o “Xarque 2025”, ela promete entregar ainda mais ousadia: “Vai ter batalha de look! O povo tá se dedicando pra aparecer causando e arrasando na festa.”

Com o poder dos figurinos, das embaixadoras e da energia do “rock doido”, o baile promete ser mais que uma comemoração será um desfile amazônico à beira do rio, cheio de identidade, potência e purpurina.