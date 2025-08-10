domingo, agosto 10, 2025
Lucas Guimarães perde 10kg após término com Carlinhos: “Sofrendo de amor”

Influenciador mostrou que suas ficaram largas após fim do relacionamento

Giu Aya, da CNN

O influenciador Lucas Guimarães, 31, contou aos seguidores, neste sábado (9), que perdeu 10kg após término do relacionamento com Carlinhos Maia, 34.

Lucas publicou stories no Instagram mostrando que suas calças estão largas após o emagrecimento. “Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim”, brincou.

disse ele.

Na terça-feira (5), Lucas e Carlinhos trocaram “farpas” nas redes sociais. O ex-casal apareceu reunido no perfil oficial de Carlinhos no Instagram.

No vídeo, o influenciador aparece conversando com Lucas na cozinha de sua casa, e questiona o ex-marido sobre futuros relacionamentos. “Eu saí de um relacionamento de 15 anos, para engatar outro? Quando eu vou viver a minha vida?”, respondeu Lucas.

O casal oficializou a união em 2019, com uma festa para mais de 500 convidados. Na época, Carlinhos aproveitou para ter seus seguidores como parte da celebração, e abriu uma live nas redes sociais para que o público pudesse interagir com o momento.

Em 2022, o casal passou por uma crise e chegou a terminar a relação, mas pouco tempo depois os dois reataram. No dia 26 de junho, Carlinhos e Lucas oficializaram o fim de seu casamento através de uma publicação conjunta nas redes sociais.

