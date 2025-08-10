Famosos comparecem à festa de 6 anos dos filhos de Paulo Gustavo

Gael e Romeu, do relacionamento do humorista com Thales Bretas, ganharam festa no Rio de Janeiro neste sábado (9)

Nicoly Bastos, da CNN

Famosos compareceram ao aniversário de seis anos dos pequenos Gael e Romeu, filhos do humorista Paulo Gustavo e do médico Thales Bretas.

Nomes como Déa Lúcia, Heloísa Perissé, Luciana Amaral e Mariana Navarro compareceram ao local. A festa ocorreu neste sábado (9), no Rio de Janeiro. Veja fotos na galeria acima.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos em 2021, vítima da covid-19. Os bebês nasceram nos Estados Unidos em 2019 e vieram de uma fertilização in vitro e duas barrigas de aluguel. Paulo e Thales compraram vários óvulos da mesma mulher, que não conheciam, e fizeram dez embriões com o sêmen de cada um.