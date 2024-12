Luiza Trajano: “Quem não gostar do Brasil vai embora!”

Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o “Conselhão”, realizada nesta quinta-feira (12), a empresária Luiza Helena Trajano deu um recado para quem fala mal do Brasil.

Com uma plateia cheia de empresários além dos representantes do governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e alguns ministros, a dona do Magazine Luiza defendeu o país e quem acredita nele.

– Quem não gostar do Brasil, vá embora dele! Mas quem ficar, por favor, pare de falar mal do Brasil. Se não for para falar bem, não fale mal. Vá embora dele! – disse ela.

O vídeo da fala da empresário rendeu algumas críticas. O deputado federal Mário Frias (PL-SP) considerou que Trajano foi “prepotente e arrogante” em seu discurso, principalmente diante das decisões do atual governo.

– Depois de o governo aumentar o imposto de importação nas comprinhas internacionais, forçando o Brasil inteiro a arcar com isso, essa senhora ainda tem a audácia de ser arrogante e prepotente. Esse tipo de atitude vinda de quem está vendo a situação bizarra que nosso país está enfrentando, beira o clubismo tóxico — aquele comportamento sectário que idolatra a forma como o Estado opera. Fácil para ela falar, sendo dona de uma oligarquia. São os amigos do rei tirando sarro da cara dos brasileiros – afirmou Frias.

Fonte: Pleno News Foto: Andy Santana / AgNews