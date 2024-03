Lula chama ministros após baixa popularidade, diz site

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou a primeira reunião ministerial do ano para o dia 18 de março. A convocação aconteceu dias após a divulgação de uma pesquisa que mostra a queda da popularidade do petista.

Um levantamento realizado pelo Ipec (antigo Ibope) mostra que a avaliação positiva do governo ficou em 33%, antes o número era de 38%. Por outro lado, os que consideram o governo como ruim ou péssimo, que eram 30% na última aferição, ficaram em 32%. Os que afirmaram que o governo é regular subiram de 30% para 33%.

De acordo com a CNN Brasil, a reunião com os ministros deve buscar alternativas para reverter o quadro. Lula deve resolver os problemas de comunicação e aumentar a publicidade das medidas do governo, criando pautas positivas.

LULA PERDE AVALIAÇÃO POSITIVA ATÉ NO NORDESTE

Em março de 2023, quando a primeira pesquisa foi divulgada, o porcentual de ótimo e bom do governo era de 41%, o de ruim ou péssimo de 24% e o de regular, 30%.

A avaliação positiva, de acordo com o instituto, caiu de 52% para 43% no Nordeste e de 37% para 30% no Sudeste. Entre as mulheres, caiu de 40% para 33%.

Perguntados sobre a maneira de Lula governar, 49% aprovam – eram 51% em dezembro – e 45% desaprovam – eram 43% em dezembro. Não sabem ou não responderam 6%, mesmo número de dezembro.

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5 de março, com 2 mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR