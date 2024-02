Internautas vão ao Instagram de Xuxa cobrá-la sobre Marajó

As denúncias de exploração infantil na região da Ilha do Marajó, no Pará, voltaram a gerar grande repercussão após a cantora Aymeê Rocha apresentar a canção Evangelho dos Fariseus no Dom Reality, um talent show de música gospel. Depois que a apresentação viralizou nas redes, inúmeros artistas se pronunciaram na internet sobre o que ocorre na ilha paraense.

Uma figura em especial, porém, tem sido alvo de cobranças dos internautas: a apresentadora Xuxa Meneghel. As indagações decorrem do fato de Xuxa ter endossado e divulgado, em outubro de 2022, um abaixo-assinado que pedia a cassação da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que tinha acabado de ser eleita e sequer tinha tomado posse no Senado.

Na época, Damares denunciou os abusos que aconteciam na região do Marajó. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos disse que, durante sua gestão, foi descoberto que crianças entre 3 e 4 anos de idade estavam sendo traficadas para outros países a partir da ilha paraense e que elas chegavam a ter os dentes arrancados para que praticassem sexo oral nos abusadores.

– Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, de 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral – denunciou Damares no púlpito da Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia (GO), no dia 8 de outubro de 2022.

Xuxa não tardou em compartilhar em suas redes, três dias depois da fala de Damares, um abaixo-assinado que tinha como título “Cassação Damares Alves antes da posse”. No texto, a petição acusava a hoje senadora de ter mentido ou prevaricado em sua denúncia.

Com a volta das denúncias sobre Marajó em razão da apresentação musical de Aymeê Rocha no Dom Reality, internautas passaram a cobrar de Xuxa um posicionamento sobre a questão, especialmente após diversos outros artistas como a influenciadora Rafa Kalimann, a atriz Thaila Ayala e o cantor MC Daniel comentarem a situação no Marajó.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, questionou se Xuxa pediria desculpas a Damares após a volta da repercussão das denúncias e pediu aos internautas que cobrassem a apresentadora.

– A Xuxa, além de não apoiar, pediu a cassação da Damares. E agora, vamos pedir do pessoal, vai no Twitter ou na conta da Xuxa, e escreve assim: “cadê você Xuxa”. Pronto, só isso. Vamos ver se ela vai ter coragem agora de aparecer e pedir desculpa para a Damares – disse.

A reação foi imediata e muitos internautas comentaram no perfil da apresentadora no Instagram exigindo que ela se pronuncie sobre Marajó. Confira alguns comentários abaixo:

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Comentários nas redes de Xuxa cobrando posicionamento sobre Marajó / Foto: Reprodução/Print do Instagram

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco / AgNews