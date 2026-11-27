A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) preparou uma programação especial para esse domingo, 29, reunindo futebol, música e confraternização para associados e convidados. As atividades são coordenadas pelo Departamento de Esportes e Social do clube e prometem movimentar as dependências da agremiação ao longo do dia.

No futebol de campo, a atração será a segunda rodada da primeira fase do Campeonato de Mini Campo, com três partidas programadas. As equipes entram em campo com o objetivo de conquistar bons resultados e avançar na competição, buscando encaminhar antecipadamente a classificação para a próxima fase.

TRÊS PARTIDAS MOVIMENTAM O CAMPEONATO

A rodada começa às 9h, com dois confrontos simultâneos. No Campo 1, jogam Proálcool e Aliados. No outro campo, APS enfrenta o Futebol Clube Barcelona.

A partir das 10h, novamente no Campo 1, será a vez de Comercial e Abelhão disputarem os pontos da rodada.

Um detalhe importante da competição é que todos os jogos serão dirigidos por árbitros integrantes do quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF), atendendo a uma solicitação dos dirigentes das equipes participantes.

ANDREZINHO DA SAUDADE ANIMA A TARDE

Depois das emoções do futebol, a programação continua com música ao vivo. A partir das 13h, os associados e convidados terão a oportunidade de acompanhar a apresentação do cantor Andrezinho da Saudade, que ficará responsável pela animação musical até as 16h.

A iniciativa reforça a proposta da AABB de oferecer atividades que integrem esporte, lazer e entretenimento, valorizando a convivência entre os frequentadores do clube.

A presidente da AABB, Tânia Barbosa, vem acompanhando a realização das competições e demais atividades, contando com a participação do vice-presidente financeiro, Arnaldo Lemos, e do diretor de Esportes, Caleb. A organização das programações tem recebido reconhecimento dos associados que participam das modalidades esportivas.

Com futebol pela manhã e música ao vivo durante a tarde, a AABB prepara mais um domingo de confraternização, com opções para quem gosta de esporte e também para aqueles que preferem aproveitar o ambiente social do clube.

Por Nonato Batista, reportagem e imagens