Lixão do Aurá tem incêndio desde a tarde de ontem. Fauna, Flora e população estão sob risco. PMB exige providências da empresa Ciclus Amazônia.

Um incêndio que começou na tarde de ontem, na área do Aurá, provoca pânico entre os moradores da região que, pela margem do Rio Guamá, divide os municípios de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana. O fato se desenrola nesta fase que está em transição do inverno para o verão amazônico.

As autoridades, bombeiros e defesa civil já foram acionados, mas a fumaça causa verdadeiro transtorno, principalmente a crianças e idosos com problema de respiração.

Ninguém sabe como o incêndio começou, mas, em geral, quando as chuvas diminuem o local fica bastante vulnerável ao fogo, haja vista a grande presença de objetos de fácil combustão, uma vez ali existir o chamado “Lixão do Aurá”.

A Prefeitura Municipal de Belém divulgou nota acerca do assunto:

“A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que as causas do incêndio que ocorre no momento no Aterro do Aurá serão investigadas pelos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiro e Polícia Científica. No entanto, a Sezel ressalta que a segurança da área é de responsabilidade da empresa Ciclus, que administra o local mediante contrato de licitação.

A Prefeitura de Belém vai exigir da empresa explicações sobre o caso e solicitar o aumento da segurança e fiscalização da Ciclus no local”.

Imagens: Reprodução/Nazaré Sarmento