Luto no Kardecismo: Morre Divaldo Franco, referência do espiritismo na atualidade

Morreu em Salvador, na noite de ontem, terça-feira, 13, o líder religioso Dilvado Franco, aos 98 anos. O médium baiano lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado e, nesta noite, teve falência múltipla dos órgãos, segundo a assessoria do Centro Espírita Mansão do Caminho, entidade representada por Divaldo.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 14, no Ginásio da Mansão do Caminho, na capital baiana, das 9h às 20h. Já o sepultamento ocorrerá nessa quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

Conhecido como embaixador da paz no mundo, Divaldo foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países.

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, o líder religioso se tornou um dos maiores oradores espíritas da atualidade e se destacou pelo forte dedicação às causas humanitárias.

Sua trajetória começou a ganhar destaque em 1952, quando fundou a Mansão do Caminho. O espaço abriga hoje um amplo complexo educacional e socioassistencial, atendendo diariamente mais de 5 mil pessoas – entre crianças, jovens, adultos, idosos – em condições de miséria extrema – que procuram ajuda material, educacional e espiritual.

Com mais de 260 obras publicadas ele deixou também um legado literário, muitos psicografados a partir de histórias de diversos espíritos. As obras de Divaldo foram traduzidas para 17 idiomas.

Entre tantas homenagens pelo trabalho de caridade realizado, Divaldo Franco teve ainda a vida e obra retratadas no cinema através do filme “Divaldo – O Mensageiro da Paz”, lançado em 2019.

Divaldo Franco não deixou filhos biológicos, mas era reconhecido como pai de cerca de 685 pessoas que acolheu nas últimas décadas e deixa um legado de amor e luz.

Fonte e imagem: CNN Brasil