Mães ganham Dia de Beleza e homenagens no Hospital Regional do Baixo Amazonas

Unidade promove ações para colaboradoras, pacientes e acompanhantes, para valorizar e cuidar das mães que fazem parte do HRBA

Por Gustavo Campos (SECOM)

Em homenagem ao Dia das Mães, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, promoveu uma programação especial para colaboradoras, pacientes e acompanhantes da unidade. Com atividades voltadas ao cuidado e valorização das mães, as ações levaram acolhimento, autoestima e bem-estar a quem faz parte do dia a dia do hospital.

“Durante toda a semana, realizamos várias ações para comemorar essa data tão importante. Esses momentos trazem conforto, amor e carinho. Foi muito gratificante ver a participação das mães que trabalham aqui, deixando suas famílias para cuidar dos nossos usuários, assim como das acompanhantes e pacientes. Estamos cuidando de quem cuida”, destacou Karine Campos, supervisora de humanização do HRBA.

A primeira atividade foi um Dia de Beleza, com serviços de massagem relaxante e hidratação facial, oferecidos por alunas do curso de Estética e Cosmética do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes). A ação envolveu acompanhantes e pacientes das clínicas pediátrica e oncológica.

“Foi uma experiência enriquecedora tanto para a formação das alunas, ao promover o contato com o ambiente hospitalar, quanto para os pacientes, que puderam vivenciar momentos de bem-estar mesmo durante o tratamento”, explicou a coordenadora do curso, Marina Nicolau Taketomi.

A dona Regina Silva de Farias, mãe do pequeno Joaquim, de 8 anos, que aguardava uma cirurgia, participou da ação e aprovou: “Fiz a hidratação facial. Foi muito bom, gostei. A mão dela é bem macia.”

Maria José Borges, de 60 anos, moradora de Itaituba e paciente do HRBA desde novembro, também participou com entusiasmo. Mãe de seis filhos, avó de 11 netos e bisavó de três, ela recebeu uma massagem nas costas. “Gostei muito, foi relaxante. Fico muito tempo deitada e a coluna dói. Hoje, meus filhos estão longe, mas sempre me visitam. Sou muito grata pela minha família.”

Cuidado e autoestima – Os serviços de beleza também contemplaram colaboradoras, pacientes e acompanhantes em outra ação organizada com apoio do Cenat Cursos e Treinamentos e das cabeleireiras Maria Aguiar e Regina Vidalle. Foram oferecidos cortes de cabelo, design de sobrancelhas, manicure, massagem e outros cuidados estéticos.

Maria José Alves dos Santos, de 69 anos, usuária do hospital há mais de 12 anos, aproveitou para renovar o visual. “Achei ótimo. Todos me tratam super bem aqui, enfermeiros, técnicos. Gostei muito.”

Mais homenagens – O HRBA também promoveu um café da manhã especial para as mães em tratamento no ambulatório de feridas, com a entrega de brindes. Já na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, as mães de bebês internados participaram de um bingo e receberam de presente um porta-retrato com a foto do filho.

“Para nós, o Dia das Mães é muito especial. Queremos que todas as mães que fazem parte do HRBA se sintam valorizadas e fundamentais. Por isso, promovemos essas ações com tanto carinho. São mulheres que cuidam e fazem de tudo pelos filhos, e nada mais justo do que retribuir com momentos bonitos”, ressaltou o diretor-geral do hospital, Matheus Coutinho.

Serviço – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes de 29 municípios da região. A unidade presta atendimento 100% referenciado, via Central de Regulação do Estado. Pertencente ao Governo do Pará, o HRBA é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e está localizado na Avenida Sérgio Henn, nº 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Foto:Ascom HRBA