Mães de primeira viagem celebram com partos humanizados no maior hospital público do Pará

Com mais de 1,6 mil partos realizados só em 2025, o Hospital Abelardo Santos reforça o protagonismo feminino e garante atendimento humanizado às gestantes, sob gestão do Governo do Estado

Por Diego Monteiro (HRAS)

“Finalmente, o amor e o milagre da minha vida chegou”, declarou Eliade Alves, de 24 anos, ao receber nos braços sua primeira filha, Aylla Eloá. Assim como ela, outras mulheres que deram à luz neste ano no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, celebraram neste domingo (11) o primeiro Dia das Mães com emoção e gratidão. A unidade, considerada a maior da rede pública estadual, é referência em atendimento obstétrico humanizado no Pará.

Eliade destacou o acolhimento da equipe durante todo o processo de parto. “É uma sensação indescritível, um verdadeiro milagre poder carregar no colo a minha filha, vê-la com saúde e saber que fui tão bem cuidada aqui. Mais que ser mãe, sou uma mulher feliz, que esperei muito por esse momento. Ainda não consigo explicar direito”, contou.

Somente nos primeiros quatro meses de 2025, o complexo neonatal do HRAS realizou 1.660 partos, sendo 727 normais e 933 cesarianas. Em 2024, o hospital ultrapassou a marca de 5 mil partos. A unidade funciona 24 horas por dia, com cinco salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), uma delas equipada com banheira para partos na água, além de contar com equipe multidisciplinar altamente capacitada.

Protagonismo feminino – Para a autônoma Júlia Rosa dos Santos, 24 anos, a experiência da maternidade foi marcada por descobertas e emoções. “O momento mais marcante aconteceu no nono mês: o parto. E o mais legal é que o hospital ofereceu todo o suporte para que eu pudesse ser protagonista durante o nascimento do meu filho”, declarou. Ao lembrar o momento em que ouviu o primeiro choro de Gael Peniche, Júlia se emocionou: “Depois de segurá-lo, nem senti mais dor. Tudo foi planejado com carinho, inclusive o cuidado estendido à minha família.”

Referência em práticas humanizadas, o HRAS conta com fisioterapeutas obstétricos que aplicam técnicas não farmacológicas para aliviar a dor durante o trabalho de parto. Exercícios de relaxamento, posturas adequadas e técnicas respiratórias contribuem para diminuir a ansiedade, reduzir o tempo do parto e criar um ambiente mais acolhedor para a chegada do bebê.

Rede de apoio – Kailane de Oliveira Teixeira, 19 anos, auxiliar administrativa e moradora da Pratinha, também viveu sua primeira experiência como mãe no HRAS. “Graças a Deus, não enfrentei complicações. É emocionante perceber que aquilo que foi gerado dentro de nós pode ser tão perfeito. Esse foi um momento marcante da minha vida”, disse. Seu filho, Andrey Guilherme, nasceu saudável e apresenta bom desenvolvimento. “A cada novo dia, me deparo com uma surpresa diferente. É como se cada cuidado se transformasse em aprendizado.”

A importância da rede de apoio foi ressaltada pela agente de saúde Antônia Leane de Sousa, 22 anos. “Ser mãe é um desafio intenso. Ter pessoas por perto, especialmente após a cesariana, é essencial para o bem-estar físico e emocional da mulher. Agradeço todo o suporte”, afirmou.

Atendimento humanizado – A enfermeira obstétrica Pricila Cavalcante destacou o preparo das equipes do HRAS para assegurar um parto com respeito e dignidade. “Nosso compromisso é oferecer um momento que respeite as escolhas da mulher, com métodos de alívio da dor e assistência segura, incentivando o protagonismo da parturiente.”

Ela complementa: “Cada experiência positiva reforça o quanto o parto humanizado é um ato de amor e empatia. Neste Dia das Mães, é essencial reconhecer e apoiar cada mãe em sua jornada, com dignidade, acolhimento e respeito.”

Administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), o Hospital Abelardo Santos é a maior unidade pública de saúde do Governo do Pará. “O atendimento é de livre demanda. Toda gestante que necessitar atendimento de urgência e emergência será acolhida por uma excelente equipe obstétrica”, garantiu a diretora-geral da unidade, Ednise Amaral.

Foto: Diego Monteiro