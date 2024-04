Mais economia: Equatorial Pará realiza ação de troca de lâmpadas porta a porta em Benevides e na Ilha do Mosqueiro

Ação faz parte do programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia. Clientes podem trocar até cinco lâmpadas antigas pelas de led, que são mais econômicas.

Até 20 de abril, a Equatorial Pará realiza ação em Benevides e na Ilha do Mosqueiro, em Belém, para a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de led que são mais econômicas e eficientes. A iniciativa da distribuidora de energia será realizada no formato de visita domiciliar, porta a porta, sem nenhum custo para os clientes. Cada casa poderá trocar até cinco lâmpadas antigas por novas. Em Benevides, a iniciativa será no bairro Centro, além dos distritos de Benfica e Murinin. Já em Mosqueiro, a programação será no bairro Maracajá.

Vale destacar que a ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial.

Ao receber a visita dos colaboradores da Equatorial em casa, o cliente interessado deve apresentar o CPF e documento de identidade. Lembrando que é necessário o consumidor estar em dia com a distribuidora ou ter negociado o débito. Vale lembrar ainda, que a troca de lâmpadas só é válida para unidades consumidoras da classe residencial.

É importante ressaltar que durante a atividade os colaboradores da Equatorial Pará, além do uniforme, usam crachá com o nome do profissional impresso e a marca da empresa.

Serviços:

1 – Troca de lâmpadas – Benevides (Centro)

Quando: 15 e 16 de abril

2 – Troca de lâmpadas – Benevides (Murinin)

Quando: 17 e 18 de abril

3 – Troca de lâmpadas – Benevides (Benfica)

Quando: 19 e 20 de abril

4 – Troca de lâmpadas – Ilha do Mosqueiro (Maracajá)

Quando: 15 a 20 de abril