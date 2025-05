Mais Médicos: inscrições abertas para bolsas integrais de Medicina; prazo vai até 6 de junho

Estão abertas até as 18h do dia 6 de junho as inscrições para bolsas integrais de Medicina oferecidas pelo Instituto de Educação Médica (Idomed), em parceria com o programa federal Mais Médicos. As vagas são destinadas exclusivamente a candidatos nascidos nas cidades de Açailândia (MA), Alagoinhas e Juazeiro (BA), Angra dos Reis (RJ), Castanhal (PA), Jaraguá do Sul (SC) e Iguatu, Quixadá e Canindé (CE).

Os selecionados iniciarão as aulas no segundo semestre deste ano, nas unidades locais do Idomed. Para participar, é necessário ter feito o Enem entre 2019 e 2024, possuir renda familiar per capita inferior a R$ 2.277 e ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada. Além disso, o candidato não pode ter diploma de curso superior.

O Mais Médicos visa fortalecer a atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), levando profissionais a regiões vulneráveis e de difícil acesso, além de incentivar a formação de novos médicos. Os bolsistas devem se comprometer a atuar no SUS após a graduação.

Mais informações e os editais completos podem ser acessados no site oficial do Idomed.

Imagem: Divulgação