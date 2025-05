PF abre concurso com mil vagas: inscrições abertas

A taxa de inscrição, que varia de R$ 180 a R$ 250, deve ser quitada até o dia 20 de junho.

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Polícia Federal,são mil vagas em diversas carreiras policiais, com salários iniciais que podem chegar a R$ 26,8 mil.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site oficial da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Confira as vagas:



Delegado: 120 vagas

Perito: 69 vagas

Agente: 630 vagas

Escrivão: 160 vagas

Papiloscopista: 21 vagas

Todos os cargos exigem curso superior e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Taxas de Inscrição

A taxa varia conforme a carreira escolhida:

R$ 250: para Delegado e Perito Criminal.

R$ 180: para Escrivão, Agente e Papiloscopista.

O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 20 de junho.

Cotas e Inclusão

Pessoas Negras: 20% das vagas são reservadas para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme o IBGE. Haverá um procedimento de heteroidentificação para verificação.



Pessoas com Deficiência (PCD): 5% do total das vagas são destinadas a PCDs. Para concorrer, é preciso indicar a opção na inscrição e enviar um laudo médico válido (emitido nos últimos 36 meses antes de 13 de junho). Candidatos aprovados nessa fase passarão por uma avaliação biopsicossocial.

Provas

As provas objetivas e discursivas, que são eliminatórias e classificatórias, estão previstas para o dia 27 de julho. Elas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Para mais detalhes e informações completas, acesse o edital público aqui.

