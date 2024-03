Mais ônibus para Mosqueiro no feriadão: linha São Brás terá reforço

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob),vai realizar na tarde desta quinta-feira (28), o reforço operacional da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás, em razão do feriado prolongado da Semana Santa. A iniciativa é para atender à demanda de usuários que se deslocam para a ilha. A operação deve iniciar a partir das 15h30, até o domingo (31).

Horários de operação para Mosqueiro:

Quinta-feira (28): A partir das 15h30, última viagem está prevista para às 20h.

Sexta-feira (29): Primeira viagem às 6h30 e a última está prevista para às 20h40.

Sábado (30): Primeira viagem às 6h30 e a última está prevista para às 20h40.

Domingo (31): A operação será realizada das 8h10 às 11h30. As viagens para a ilha partem do terminal localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás.

Retorno para Belém

Quinta-feira (28): A operação iniciará às 18h05, com a última viagem saindo às 20h05.

Sexta-feira (29): A operação iniciará às 9h50, com a última viagem partindo às 19h40.

Sábado (30): A operação iniciará às 9h50, com a última viagem partindo às 19h40.

Domingo (31): A operação será realizada das 7h e a última às 21h45. As viagens de retorno saem do terminal localizado na rua Pratiquara, em Mosqueiro.

Serviço:

O valor da tarifa da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário municipal é garantida a idosos e pessoas com deficiência, crianças de até 6 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.

Foto: Ascom/Semob – Arquivo