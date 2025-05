“Manas”: Filme premiado sobre o Marajó estreia no Líbero Luxardo

A programação desta semana no Cine Líbero Luxardo continua com a “dobradinha” de sucesso: os filmes “Homem Com H” e “Pecadores” permanecem em cartaz até a próxima quarta-feira, dia 21.

Com grande expectativa, o aclamado filme “Manas”, sob a direção de Mariana Brennand, fará sua estreia na charmosa sala de cinema de Belém nesta quinta-feira, dia 15, às 20h. Além desta aguardada estreia, a programação do Cine Líbero Luxardo continua a exibir a “dobradinha” que conquistou o público: “Homem Com H” e “Pecadores”.

Consagrado na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o prestigioso prêmio de “Melhor Direção”, o filme “Manas” já acumula um total de 20 prêmios em diversos festivais ao redor do mundo. A concepção do longa-metragem nasceu de uma conversa entre a diretora e a renomada cantora paraense Fafá de Belém e foi fruto de uma minuciosa pesquisa que se estendeu por cerca de 10 anos até sua concretização.

A obra cinematográfica oferece um retrato sensível da dura realidade do abuso sexual vivenciado por mulheres na região do Marajó, no Pará. A narrativa acompanha a trajetória de Marcielle (interpretada por Jamilli Correa), uma jovem de apenas 13 anos inserida em um contexto marcado pela violência e abusos, ao lado de seu pai, Marcílio (Rômulo Braga), sua mãe, Danielle (Fátima Macedo), e seus três irmãos. O filme também conta com a participação especial de Dira Paes, que assume o papel da delegada Aretha.

À medida que a trama se desenvolve, Marcielle, agora com uma visão mais madura sobre a vida, começa a questionar suas antigas idealizações. Ela percebe que essas idealizações estão aprisionadas em um ambiente permeado por dor e sofrimento. Movida pela preocupação com sua irmã mais nova e consciente das limitadas perspectivas de futuro que a cercam, ela toma a decisão de confrontar a violenta engrenagem que rege sua família e as mulheres de sua comunidade.

‘Homem com H’ e ‘Pecadores’

Mantendo o sucesso de público registrado em sua primeira semana de exibição, os filmes “Homem com H” e “Pecadores” retornam à programação do Cine Líbero Luxardo para mais uma semana de sessões em seu ambiente acolhedor.

A cinebiografia “Homem com H”, dirigida por Esmir Filho, celebra a vida e a arte do icônico Ney Matogrosso. O filme traça a jornada de Ney desde suas origens em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, e os constantes conflitos familiares decorrentes do preconceito paterno. Ao deixar sua casa e mudar-se para São Paulo, Ney inicia sua ascensão no mundo artístico. Dotado de uma voz singular e uma veia criativa e performática inesquecível, o filme percorre cada fase de sua carreira, narrando a história de vida de um ícone, revelando sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu espírito libertário e sua inconfundível presença de palco.

O longa “Pecadores”, sob a direção de Ryan Coogler, imerge em um drama psicológico com nuances de suspense e terror. O filme traz Michael B. Jordan em um papel duplo, interpretando irmãos gêmeos que retornam à sua cidade natal em busca de um novo começo, mas se veem confrontados por uma força sobrenatural. A produção cinematográfica foi recebida com críticas amplamente positivas, com destaque para as atuações do elenco, a direção de Coogler e a marcante trilha sonora composta por Ludwig Göransson.



Confira a programação:

15/05

15h: HOMEM COM H, 2H10

17h25: PECADORES, 2h20

20h: MANAS, 1H47

16/05

15h: PECADORES

17h35: HOMEM COM H

20h: MANAS

17/05

15h: HOMEM COM H

17h25: PECADORES

20h: MANAS

18/05

15h: PECADORES

17h35: HOMEM COM H

20h: MANAS

19/05

15h: HOMEM COM H

17h25: MANAS

19h30: PROJETO JANELAS

20/05

15h: MANAS

17h: PECADORES

19h35: HOMEM COM H

21/05

15h: MANAS

17h: HOMEM COM H

19h25: PECADORES

Serviço:

Cine Líbero Luxardo

Local: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém.

Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro.

A bilheteria abre uma hora antes das sessões. Lotação: 98 lugares.

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.