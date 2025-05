3ª edição do Festival Dia Mundial do Hambúrguer chega com novidades gigantes

O evento vai ser realizado neste dos dias 17 e 18 de maio com entrada franca no complexo do Ver-o-rio com diversas atrações musicais e culturais

De sabor universal e amado pelo mundo inteiro, o hambúrguer é uma das comidas mais consumidas no planeta e para celebrar o seu dia, Belém vai receber a 3ª edição do Festival Dia Mundial do Hambúrguer neste final de semana, nos dias 17 e 18 de maio de 2025, no complexo do Ver-o-rio, a partir das 16h, com entrada franca para o público apreciar um evento gigante com a grande novidade de 20 hamburguerias participantes nesta edição, que conta ainda com shows musicais, eleição de melhor hambúrguer do ano e muito mais.

O organizador do Festival Dia Mundial do Hambúrguer, Yuri Martins, comenta suas expectativas para a edição deste ano: “Vamos escrever a história esse ano. Os eventos voltados para a gastronomia estão em ascensão no Brasil inteiro e queremos cada vez mais intensificar essa cultura em Belém. Serão dois dias de trabalho intenso e árduo, mas tenho absoluta certeza que no final tudo acabará bem em uma edição histórica do festival que já faz parte do calendário da cidade”.

Neste ano, para melhorar a experiência do público que lotou o espaço da edição 2024, o festival vai ser realizado em uma área muito maior no Complexo do Ver-o-Rio, se consolidando como um dos maiores eventos gastronômicos de rua que Belém já recebeu, contando ainda com o concurso “O Melhor Burguer do Ano”, que já é um momento muito aguardado pelo público, além da disponibilidade de diversos burguers exclusivos com a novidade de 20 hamburguerias presentes no evento.

Para o público votar e escolher o melhor hambúrguer da cidade, estarão presentes as seguintes hamburguerias: Quital Burguer; Green Door; Geek Burguer; Terraço Burguer; Shake Burguer; Manos Brazzeiros; Komburguer; Sabor na Brasa; Ahô Burguer; Garage BBQ; Netinho Burguer; Hamburgueria Fanáticos; Crow Burguer; Burguer Cabano; El Burguer; Sabor Marocas; Veg Burguer e Ragna Burguer.

História do Hambúrguer

Um alimento presente em todas as culturas do planeta, adaptado para os diferentes gostos e culturas universais, versátil e amado por todos, o hambúrguer tem em suas origens um passado de guerras e viagens até chegar no nosso prato. Com origens entre os povos tártaro e mongóis da Ásia Ocidental, que faziam o uso de carne moída em formato de bola amassada dentro do pão, o alimento era considerado prático e muito útil para manter as tropas que invadiam a Europa do século XIII, bem alimentadas e de forma rápida.

No século XVII, os alemães da cidade de Hamburgo passaram a reproduzir e a aprimorar a receita da carne, temperando-a e incrementando suas técnicas de moer e assar, o que a tornou muito saborosa e popular naquela época. Ao chegar nas américas através dos alemães, especificamente nos Estados Unidos, a carne passou a ser chamada de “Hamburgo steak”, e aos poucos passou a se chamar Hambúrguer, nosso querido e amado lanche versátil saboroso e que vai receber um festival gigante em Belém do Pará neste final de semana.

O evento conta com o patrocínio oficial de: Mirella; Pão de Belém; Meu Garoto; Tijuca; Monster; Coca-Cola; Belágua; Prefeitura de Belém; James Brownie; Unama e Fluxo Gráfica. “Estamos cada vez mais confiantes que o público que irá comparecer no Ver-o-Rio nos dias 17 e 18 não irá se decepcionar com nada e ainda irá curtir um dia com a família e os amigos da melhor forma possível”, fala Yuri Martins sobre a expectativa de público nesta edição gigante do festival.

Serviço: Festival Dia Mundial do Hambúrguer nos dias 17 e 18 (sábado e domingo) de maio de 2025, no complexo do Ver-o-rio, entrada franca com diversas atrações gastronômicas e musicais.

Crédito: Bruno Rafael