Mangal das Garças celebra Dia das Florestas com oficinas infantis

Na manhã de domingo, o público poderá participar das atividades dos projetos infantis de educação ambiental Ecozoo e Ecoarte.

Em celebração ao Dia Internacional das Florestas, o Mangal das Garças promove, no próximo domingo (23), os projetos infantis Ecozoo e Ecoarte. A partir das 9h, próximo ao Museu da Navegação, os participantes poderão conhecer a ave araçari-de-bico-branco e participar de oficina de jardinagem, tudo gratuitamente.

O Dia Internacional das Florestas tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a importância das matas para a vida no planeta. Em Belém, o Mangal das Garças desempenha um papel fundamental na preservação de espécies da fauna e flora amazônicas em área urbana, além de desenvolver projetos de educação ambiental para o público infantil.

Para apresentar a fauna local, o Mangal realiza mensalmente o projeto Ecozoo, que destaca um animal diferente a cada edição. Neste mês, o araçari-de-bico-branco é o protagonista, e o público poderá interagir com um técnico do parque para tirar dúvidas sobre a espécie.

A programação do evento também inclui o Projeto Ecoarte, que neste domingo oferecerá uma oficina de produção de vasinhos para jardinagem. A atividade, conduzida pelo Clube da Animação, utilizará materiais totalmente reciclados. Os monitores irão orientar as crianças na montagem dos vasos, proporcionando aprendizado sobre reciclagem e preservação das florestas, além de momentos de diversão.

Os projetos infantis do Parque têm como objetivo principal promover a educação ambiental entre as novas gerações, de forma lúdica e interativa. A iniciativa é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, responsável pela administração do Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

Programação diária gratuita:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço: Projetos Ecozoo e Ecoarte. Domingo (23 de março), às 9h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.

Para os espaços monitorados “José Márcio Ayres” (Borboletário); Memorial da Navegação e Farol de Belém, o ingresso custa R$ 9,00 (com meia-entrada, R$ 4,50).

Marcelo Souza /Ag.Pará