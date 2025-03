Saúde da pessoa idosa: atividades físicas podem reduzir enfraquecimento ósseo e auxiliar na saúde mental

A partir dos 60 anos, é fundamental escolher um exercício para manter um hábito de vida saudável

Manter uma rotina de exercícios ao longo da vida impede o enfraquecimento precoce dos ossos e a perda de massa muscular. Para pessoas idosas, as atividades físicas devem ser regulares para evitar o sedentarismo e doenças cardiovasculares e metabólicas, além de contribuir para a saúde mental.

A partir dos 60 anos, é fundamental escolher uma atividade física para manter um hábito de vida saudável. A musculação, por exemplo, é uma opção eficaz para a saúde dos ossos e o ganho de massa muscular, destaca Caroline Paixão, professora do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30. “Exercícios devem ser incluídos na rotina para as pessoas se manterem em forma. O mais recomendado para essa fase de vida são os de força, que ajudam a preservar a musculatura e a densidade óssea”, explica.

Outras opções de atividades são as aeróbicas, como caminhadas, ciclismo, natação e dança. Elas contribuem diretamente para a saúde cardiorrespiratória, podendo beneficiar, principalmente, a redução dos níveis de pressão alta. Ainda de acordo com Caroline, para os indivíduos que necessitam de atenção às articulações e dores crônicas, as indicações são pilates e yoga.

“É muito prevalente acidentes de quedas com pessoas idosas, sendo muito importante incentivá-las a atividades que trabalham o equilíbrio. A flexibilidade também é outro agente importante para esse público. Nesse caso, o alongamento também é indicado. A prática regular é fundamental para o bom funcionamento físico”, informa.

Sedentarismo na terceira idade – Ele se caracteriza pela ausência de atividades físicas ou esportivas. Segundo a especialista, a fragilidade dos ossos e as dores musculares podem ser potencializadas pelo estilo de vida sedentário. A irregularidade de exercícios costuma influenciar no aparecimento de déficit de cálcio, sendo uma das causas de doenças como osteoporose.

“A hidroginástica e a natação são excelentes opções para reduzir impactos nas articulações e aliviar dores. E o acompanhamento fisioterapêutico é essencial para avaliar o caso individual da pessoa idosa, respeitando suas limitações e permitindo que tenha uma vida com vigor”, conclui a docente.

FOTO: Freepik