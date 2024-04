Mangueirinho recebe clássico Re-Pa de Futsal nesta quinta-feira (18) em Belém

Com o apoio do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o clássico Re-Pa do futsal, será sediado na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, nesta quinta-feira (18), às 20h30, pela quinta rodada do Torneio Bené Aguiar. Este será o primeiro encontro oficial das equipes nesta temporada. O torneio é realizado pela Federação Paraense de Futsal (Fefuspa).

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, cita a importância da realização do evento no Mangueirinho, que recentemente passou por uma reforma para receber eventos com o objetivo de ser mais utilizado pelos atletas paraenses. “O Mangueirinho foi entregue com a parte interna totalmente reformada, para atender aos nossos atletas locais e também para estar na rota de importantes eventos esportivos, então é mais um equipamento do Governo do Estado que os nossos esportistas podem contar e que está pronto para ser palco de grandes jogos, como o de hoje, onde o ginásio vai receber o Re-Pa de futsal”, disse o titular da pasta.

O clássico desta quinta pode mudar as primeiras colocações do torneio, com o Clube do Remo na segunda posição com sete pontos, e o Paysandu fechando o G4, com seis pontos, uma diferença de 1 ponto entre as equipes.

O presidente da Fefuspa, Davi Leal, fala da expectativa do clássico no futsal, no torneio que é tradicional no estado e abre a temporada de competições do ano. “A expectativa é muito grande para esse Re-PA, jogo que é válido pela quinta rodada. O Torneio Bené Aguiar, é tradicional no estado, e estamos felizes por esta realizando o jogo no melhor palco do estado, o Mangueirinho, e quero agradecer o apoio do Governador Helder Barbalho, grande salonista, foi atleta federado pela Fesfupa, e ao Secretário da Seel Cássio Andrade e todo sua equipe que estão fazendo muito pelo esporte então pouco tempo, o que faz a gente ficar feliz”, disse o presidente da Federação.

Esse é um tradicional torneio que abre a temporada, e o campeão do torneio vai jogar a copa PJ, que é os campeões das outras regionais que estamos fazendo, e o campeão do PJ vai para a Copa Norte”, disse o presidente.

Oito equipes disputam o torneio Bené Aguiar deste ano, com a liderança do time da Esmac de Ananindeua, com 12 pontos, em seguida vem Remo com sete, Tuna, Paysandu, Corinthians todos com seis pontos, e logo abaixo Grão-Pará, com quatro, Shouse, com três e na lanterna Independente com um ponto somado até o momento.

Os ingressos para o duelo estão sendo comercializados pelos clubes e pela Federação responsável pela organização do evento. As entradas custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Também estão sendo comercializados tickets de estacionamento, no valor de R$ 10,00.

As entradas podem ser adquiridas presencialmente – na sede social dos clubes, que fica na avenida Nazaré – ou virtualmente – por meio do site da Federação Paraense de Futsal (Fefuspa).

Fonte: Agência Pará/Foto: Carlos Tavares/Ag Pará