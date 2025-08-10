Mano: “Torcedor tem razão de questionar, não de jogar bomba”

CT do Palmeiras foi alvo de bombas e rojões na madrugada deste domingo (10)

Da CNN

O comentarista Maurício Borges, o Mano, repudiou o ataque com bombas e rojões ocorrido na Academia de Futebol do Palmeiras na madrugada deste domingo (10).

No Domingol com Benja, Mano defendeu o direito dos torcedores questionarem o momento atual do clube, mas condenou os atos de violência.

“Acho que o Palmeirense tem pelo Abel um carinho muito grande, porque o Abel é o maior técnico da histórica do clube. […] Mas em relação ao trabalho do Abel, acho que o torcedor não pode se prender só ao rótulo do treinador vitorioso. Acho que o torcedor do Palmeiras que está insatisfeito com o rendimento do time, ele tem razão. Não a razão de ir lá tacar bomba, mas a razão de questionar o trabalho tanto do Abel, quanto da Leila”, afirmou.

O comentarista destacou que a insatisfação dos torcedores têm fundamento, uma vez que o clube gastou para a montagem do elenco e não vem entregando resultados.

“Acho que é pertinente. O Palmeiras gastou entre R$ 550 e 600 milhões para a montagem desse time. É muito dinheiro. E o time do Palmeiras hoje, inclusive com o aval do Abel em todas as contratações que vieram, não é um time que está rendendo”, analisou Mano.