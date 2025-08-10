domingo, agosto 10, 2025
ESPORTE

Michel Bastos sobre ataque ao CT do Palmeiras: “É uma minoria, marginais”

Imagens do circuito interno de segurança mostram momento em que grupo arremessa explosivos na Academia de Futebol

Da CNN

Ex-jogador do Palmeiras, Michel Bastos opinou no Domingol com Benja da CNN sobre o ataque ocorrido na madrugada deste domingo (10) na Academia de Futebol do Palmeiras.

“É uma minoria. São cinco, seis, para mim marginais”, destacou o comentarista, completando:

“Acham que com esse tipo de atitude vão mudar a situação. Isso não é protesto, é atentado”.

Atentado no Palmeiras

A ação ocorreu por volta das 2h30 da manhã. As imagens do circuito interno de segurança, fornecidas pela direção do clube, mostram o momento em que um grupo arremessa os explosivos para dentro do CT.

A violência foi considerada uma tentativa de intimidação após a eliminação do time na Copa do Brasil para o Corinthians, na última quarta-feira (6).

O ataque aconteceu em um momento em que os atletas estavam concentrados no hotel, localizado dentro das dependências do CT, preparando-se para o duelo deste domingo contra o Ceará, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNNClique aqui para saber mais.

