Michel Bastos sobre ataque ao CT do Palmeiras: “É uma minoria, marginais”

Imagens do circuito interno de segurança mostram momento em que grupo arremessa explosivos na Academia de Futebol

Da CNN

Ex-jogador do Palmeiras, Michel Bastos opinou no Domingol com Benja da CNN sobre o ataque ocorrido na madrugada deste domingo (10) na Academia de Futebol do Palmeiras.

“É uma minoria. São cinco, seis, para mim marginais”, destacou o comentarista, completando:

“Acham que com esse tipo de atitude vão mudar a situação. Isso não é protesto, é atentado”.

Atentado no Palmeiras

A ação ocorreu por volta das 2h30 da manhã. As imagens do circuito interno de segurança, fornecidas pela direção do clube, mostram o momento em que um grupo arremessa os explosivos para dentro do CT.

A violência foi considerada uma tentativa de intimidação após a eliminação do time na Copa do Brasil para o Corinthians, na última quarta-feira (6).

O ataque aconteceu em um momento em que os atletas estavam concentrados no hotel, localizado dentro das dependências do CT, preparando-se para o duelo deste domingo contra o Ceará, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

