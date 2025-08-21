quinta-feira, agosto 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Governo celebra aprovação de projeto que protege crianças e adolescentes no ambiente digital

Nesta quarta-feira (20 de agosto de 2025), a Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o Projeto de Lei 2.628/2022 também chamado de “ECA Digital” que estabelece normas para cuidar da segurança de crianças e adolescentes nos aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e demais plataformas digitais. O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira, teve apoio do Governo Federal e segue agora para nova análise no Senado, já que sofreu alterações na Câmara.

O projeto obriga fornecedores de tecnologia a implementar medidas de prevenção contra crimes como exploração infantil, cyberbullying, automutilação, jogos de azar e publicidade predatória. Além disso, exige a criação de mecanismos de controle parental, restrição de comunicação direta entre adultos e menores e limitação do tempo de uso por parte dos menores.

Durante a sessão, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania destacou que o PL representa um avanço histórico na proteção digital dos jovens brasileiros, transformando a internet em um espaço mais seguro para pais, educadores e crianças. O secretário de Políticas Digitais da Secom, João Brant, reforçou que o texto oferece às famílias e educadores instrumentos essenciais para navegar com segurança no mundo online.

No debate, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) chamou o projeto de marco histórico e enfatizou a responsabilidade das plataformas digitais na proteção dos menores. Já a deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirmou que o Brasil cumpre um passo importante ao estender o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para o universo digital.

O texto final também reafirma a liberdade de expressão e de imprensa, limitando a remoção de conteúdo somente ao que for explícita e comprovadamente nocivo como exploração sexual ou violência extrema evitando censuras indevidas.

As penalidades em caso de descumprimento são severas: vão desde advertência e multas de até R$ 50 milhões, até suspensão temporária ou proibição permanente da atividade no Brasil. A aprovação do PL 2628/2022 é vista como um pacto nacional em favor da proteção infantil digital, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, celebrou o avanço, afirmando que as crianças brasileiras reconhecerão esse esforço.

Imagem: Agência Gov

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Simaria volta a postar foto quente e apaga em seguida
Próximo artigo
Manto do Círio 2025 entra na fase final de preparação

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,866FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315