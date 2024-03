Manu Bahtidão se junta a Guilherme & Benuto em ‘Torre Eiffel’

Compilado com três faixas fica disponível em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira (01), à 00h

A espera finalmente chegou ao fim! “Torre Eiffel” nem foi lançada e já é um sucesso entre os fãs de Manu Bahtidão. A música tem a participação especial da dupla Guilherme & Benuto e chega em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira (01) à meia noite, juntamente com “Errar É Humano” e “Família“. O videoclipe da faixa foco chega no Youtube às 12h do mesmo dia, enquanto o visual de “Família” estreia na próxima sexta-feira (08) às 12h.

“Torre Eiffel“, composição da própria Manu com Thallyson, Ricardus, Washington e Daniel, é uma das faixas mais aguardadas do projeto da cantora. A canção conta a história de um relacionamento que chegou ao fim. O sentimento ainda existe de um dos lados, que torce para que o grande amor da sua vida seja feliz, mesmo que não seja ao seu lado: “Eu rezo pra você achar /o amor da sua vida / Alguém que seja tudo aquilo que você queria”.

“Finalmente chegou o momento de lançarmos ‘Torre Eiffel’. Essa faixa é muito especial; nela pude contar com a participação desses grandes nomes do sertanejo que é Guilherme & Benuto. Soltamos um trecho da música nas minhas redes algumas semanas atrás e foi um sucesso, já tem mais de oitenta mil criações com ela, é muito doido. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso!” diz Manu.

“Torre Eiffel” faz parte do Projeto ‘Daqui Pra Sempre’ que foi gravado em agosto de 2023 no AUÊ em Fortaleza/CE. Com 16 faixas, Manu contou com a participação de fenômenos do meio que deixaram a noite ainda mais especial, como: Simone Mendes, Xand Avião, Mari Fernandez, Guilherme & Benuto, Melody eRaphaela Santos. A frente de todo o projeto, a cantora contou com o renomado Anderson Halliday, responsável pela produção e a produtora D&E Music.

LETRA:

TORRE EIFFEL (Manu Bahtidão, Thallyson, Ricardus, Washington e Daniel.)

Eu rezo pra você achar

o amor da sua vida

Alguém que seja tudo aquilo que você queria

Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz

Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis

Eu te amo mais

Eu sei que a gente não dá certo

Quero ver teu sorriso

Mesmo não estando perto

Saber ir embora também é prova de amor

A nossa história fica

Mas a gente acabou

Tomara que ele te leve pra viajar

Lá pra torre Eiffel

Onde vc sonhou noivar

Que faça amor contigo

No banco de trás do carro

Te leve pra jantar

Naquele restaurante caro

Mas deixa eu te dar um aviso

Vai sabendo que isso tudo

Ia ser bem melhor comigo

Créditos: @romilsonoficia