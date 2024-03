Espetáculos proporcionam a conexão da narrativa da Fé em Cristo e o artístico cultural

A grandiosa participação popular nos espetáculos relacionados à mensagem religiosa católica da Semana Santa reafirma o elevado trabalho artístico cultural. Na sexta-feira, 29, vários momentos reflexivos sobre a passagem de Jesus Cristo pela terra foram apreciados em diferentes espetáculos e apoiados pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) em três lugares da área urbana.

O poder da arte de aproximar à realidade. Vários sentimentos surgem no momento da perfeição das apresentações dos artistas nas cenas nos palcos. “É impossível pontuar, e destacar a melhor cena. Todas foram impactantes. Os artistas maravilhosos foram perfeitos. Cada efeito de luzes, as fumaças semelhante as nuvens, a neblina e a participação das crianças. Vários pontos da passagem bíblicas de Jesus Cristo. Maravilhoso, é de aplaudir de pé”, disse o aposentado Walter Magno, em meio a grande plateia, da 17ª edição do espetáculo “Jesus – O Filho do Homem”, do Grupo de Teatro de Aparecida (Grutap), na Paróquia de N. Sra. Aparecida.

Das novidades prometidas pelo Grutap neste 2024, da renovação do elenco e os variados efeitos nas cenas foi realizado com sucesso. “Agradeço ao conjunto, nesta noite apresentamos o melhor, desde janeiro estamos empenhados a apresentar o planejado e almejamos esse sucesso e no domingo teremos a reapresentação com o mesmo empenho da primeira noite. E a extensão dos agradecimentos aos nossos apoiadores, como ao governo municipal”, enfatizou o Coordenador do espetáculo do Grutap, Abel Solano.

Na Orla da cidade, a Praça Tiradentes, transformou-se no palco da 39ª edição do espetáculo da “Paixão de Cristo”. As surpresas vieram de vários pontos do grande cenário no centro do logradouro público. “A ancestralidade amazônica em alta nesta edição, realizamos um espetáculo com o rosto de Santarém, da Amazônia. A participação do Grupo Chá de Carimbó da Vila de Alter do Chão, o uso do grafismo indígenas nas roupas e a inclusão social nas participações de atriz cega e dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais [Apae]”, destacou sobre o cumprimento da execução das novidades entre as cenas, o Coordenador do Espetáculo do Grupo teatral Kauré Alenilson Ribeiro.

A deficiente visual é Sabrina Kelly, que pela segunda vez participa do elenco, deu vida a personagem Ester, uma das mulheres de Jerusalém, e narrou os fatos vivenciados na Terra Santa, na época da trajetória da vida de Cristo.

Para Josilane Xavier, irmã de Gleidson Silva [síndrome de Dow], diz que, “é importante e gratificante ver o irmão dela, e junto com outros colegas atendidos pela Apae no palco. Ficamos agradecidos pelo convite, porque é a primeira participação dele em palco externo e grande plateia ao ar livre. E nos familiares vimos muito entusiasmo nele em querer vir para ensaios, e estamos aqui emocionados por ele, aos demais e pelo espetáculo grandioso que fala da vida Cristo”, disse satisfeita. No grupo da Apae, crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Dow e Autista, participaram em diferentes cenas de escritos bíblicos.

O titular da Semc “Adson Wender Tertulino” destaca sobre o apoio aos espetáculos. “Sentimos quanto governo municipal honrado em apoiar os três grandiosos espetáculos ao convite a mensagem da religiosidade cristã, Grutap na 17ª edição e Kauré na 39ª edição, além do Recital da Paixão, este no auditório da Casa da Cultura. Presenciei os diferentes ambientes lotados, os presentes contemplados ao profissionalismo dos artistas, ao envolvimento de vários segmentos da arte, o teatro, a música, a dança, entre outros. E somado ao operacional de equipamentos eletrônicos/ mídias, as equipes técnicas nos bastidores deram mais realismo as performances. Todas as apresentações na mais alta qualidade . A Semc apoia em equipamentos de som, iluminação e palco aos grupos teatrais. E ao MCC, o apoio do auditório, servidores técnicos de som, o ambiente climatizado e limpo”, detalhou, o secretário municipal de cultura.

A imersão musical relacionada a jornada de Jesus Cristo proposta pelo Núcleo da Saúde do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) foi a proposta do Recital da Paixão e Ressurreição apresentado no equipamento cultural público municipal, a Casa da Cultura. “É reconhecer a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo como reflexão fundamental na vida cristã, tão quanto o Natal, pela abrangência em termos de significado espiritual e importância a humanidade’, disse o Coordenador do núcleo da saúde do MCC e do Recital Theyllon Matos.

A primeira apresentação foi em 2017, mas por conta da pandemia foi interrompido em 2020. E neste ano, retornou com mais vigor, na preparação do melhor ao público, que pode contemplar a jornada de Cristo de maneira única. O Recital teve as participações especiais do Dr. João Otaviano Matos, da área da saúde, que também se destaca na musicalidade.

“Magnifica apresentação do Recital, e nos faz ficar pensativo, sobre os feitos de Jesus Cristo para a humanidade. Eu venho pela segunda vez com a minha família, é importante para a nossa Vida, o momento especial. A arte é incrível, a musicalidade e o teatro tornaram cada cena mais real. E viemos viver esse chamado e que nos deixa emocionados”, disse o profissional de Educação Física Breno Lopes.

A apresentação do recital foi distribuída em etapas: Abertura e Amor, Bloco Perdão, Bloco Maria, Bloco da Paixão e Bloco Ressureição.

Imagens: Agência Santarém