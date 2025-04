Seleção paraense de judô obteve quarta colocação no campeonato brasileiro região I

O judô paraense obteve a quarta colocação no campeonato brasileiro da Região I realizado em Manaus (AM), na Arena Amadeu Teixeira. A equipe trouxe na bagagem 21 medalhas com destaque para sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.

Amazonas, com quinze de ouro, doze de prata e quinze de bronze foi campeã, seguido por Piauí, com 32 medalhas. Maranhão foi o terceiro, com 30.

Seis estados participaram da competição patrocinada pela Confederação Brasileira de Judô – CBJ: Amazonas, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá e Roraima.

Resultados individuais dos judocas paraenses:

Categoria Sub-15

Masculino

1º lugar: Gabriel Mateus Lima Mendonça: Pesado (-81kg)

2º lugar: Jhonatas Leão Assunção Corrêa: Meio Leve (-50kg)

2º lugar: Jorge Alex da Silva Araujo: Pesado (-81kg)

3º lugar :Emanuel Lima Medeiros: Ligeiro (-45kg)

3º lugar: Lucas Henry Rodrigues Silva de Souza: Meio Leve (-50kg)

3º lugar: Kaio Gustavo Monteiro Sena Galvão: Leve (-55kg)

3º lugar: João Victor Castelo Branco Farias Santos: Meio Médio (-60kg)

Feminino

1º lugar: Raira dos Santos Botega: Meio Leve(-44kg)

1º lugar: Karlen Andreline Ferreira de Oliveira: Médio (-57kg)

2º lugar: Isabelly Vitoria Gomes da Costa Vital: Meio Leve (-44kg)

2º lugar: Alice Leitão Lima: Meio Pesado (-63kg)

3º lugar: Eduarda Marinho dos Santos :Leve (-48kg)

Categoria Junior

Masculino

1º lugar: Edson Yago do Socorro Santos da Silva: Ligeiro (-60kg)

1º lugar :Eliseu Melo Mougo: Leve (-73kg)

1º lugar: Diego Kauã Barros Borges: Meio Pesado (-100kg)

2º lugar: Júlio Gabriel Araújo da Costa: Meio Médio (-81kg)

2º lugar: Carlos Henrique Moura Mendes: Médio (-90kg)

3º lugar: Clemilson Martins Sousa: Meio Leve (-66kg)

Feminino

1º lugar :Maria de Nazaré Silva da Silva: Meio Médio (-63kg)

2º lugar: Rebeca de Cassia Monteiro da Rocha: Meio Médio (-63kg)

2º lugar: Seliani Cristina do Rosario Gato: Pesado (+78kg)

Texto: Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação