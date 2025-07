Mariana Rios enfrenta medo e ansiedade na gestação: “Ultrassom toda semana”

Atriz espera seu primeiro filho com o bilionário João Luis Diniz D’Avila, com quem namora desde 2023

Flávio Ismerim, da CNN

Mariana Rios, 40, completou 16 semanas de gestação e falou sobre as dificuldades que tem enfrentado até o momento durante a jornada da gravidez. A atriz e cantora espera um menino, fruto de seu relacionamento com o namorado João Luis Diniz D’Avila.

Em vídeo publicado no Instagram, a mineira revelou que enfrentou momentos tensos e uma “montanha-russa de emoções” durante as primeiras 12 semanas, enfrentando enjoos, insegurança e muita dor de cabeça.

“Tive que me agarrar muito a esse cuidado com a parte emocional, porque eu senti que eu estava oscilando demais e em meio a muito enjoo, muita dor de cabeça, muita cólica e essa insegurança que vem ao longo de toda essa jornada”, afirmou a artista.

“A partir do momento que eu cumpri essas 12 semanas que eu fiz o primeiro morfológico, eu comecei a respirar com mais tranquilidade, mas mesmo assim priorizando fazer ultrassom toda semana, porque precisava ver o coraçãozinho. Precisava ter certeza de que ele estava ali, de que estava tudo bem.”

A atriz também tranquilizou seus seguidores ao afirmar que, após esse período mais complicado, a gravidez corre tranquila e reiterou a importância da força mental para superar as adversidades das primeiras semanas.

“Entendo hoje todas essas oscilações que uma gestação te traz, todas essas mudanças no seu corpo, no seu organismo, as mudanças hormonais. Isso é normal acontecer. Mas eu acho que o mais importante é você voltar para o eixo, é você voltar ao centro para não deixar que esses pensamentos tomem conta”, contou.

A gestação ocorre após anos de tentativa, depois de descobrir que ela e o namorado têm incompatibilidade genética, o que dificultou o processo. Antes dessa gravidez, Mariana Rios passou por uma perda gestacional em 2020, quando ainda estava noiva do empresário Lucas Kalil.

No programa podcast “Grande Surto”, apresentado por Fernanda Paes Leme, Mariana falou sobre seu processo de fertilização in vitro (FIV) para tentar gerar seu primeiro filho com Diniz.

Instagram/Mariana Rios