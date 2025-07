Sabrina Sato fala sobre rotina de treinos: “Minha alma pede”

Apresentadora listou os motivos e os desafios de fazer exercício físico regularmente

Fernanda Pinotti, da CNN

A apresentadora Sabrina Sato, 44, publicou registros de sua rotina de treinos e falou sobre a necessidade de fazer exercício físico.

“Treino desde que me entendo por gente. Treino pra manter os pés no chão (e a cabeça no lugar), treino pra ter foco, treino pra não desanimar. Treino mesmo resmungando quando o despertador toca cedo demais. Treino porque preciso… mas também porque minha alma pede”, escreveu ela na legenda do post em seu Instagram.

“Treino com preguiça, mas depois sempre agradeço. Treino pra melhorar o humor (e evitar que alguém sofra com ele). Treino pra ter condicionamento, pra carregar minha filha no colo. Treino de manhã (mas já treinei em qualquer hora). Treino porque me faz bem. E sim… continuo treinando. Sempre”, acrescentou.

Nicolas Prattes, marido da apresentadora, comentou na postagem e aproveitou para se declarar: “E sim, você me inspira, sempre. Te amo, meu amor.”

Juntos desde o início de 2024, Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram em janeiro deste ano.

Anteriormente, a apresentadora esteve em um relacionamento com o ator Duda Nagle, mas se divorciaram em março de 2023. Eles são pais de Zoe, 6, e mantêm uma relação de amizade em prol da criação da filha.