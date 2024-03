Matrículas para CNH Pai D’égua em Belém: atendimento especial neste final de semana

Neste final de semana, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai estender o atendimento para os candidatos aprovados em Belém no Programa Social CNH Pai D’égua, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). As matrÍculas continuam até o dia 27 de março.

O atendimento neste sábado (23) e domingo (24) acontece das 8h às 17h, no Mangueirinho. Para serem atendidos os classificados devem apresentar original e cópia da Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria; CPF; comprovante de residência atualizado; certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Civil do Estado do Pará, com vencimento máximo de 90 dias.

Foto: Asdecom/Detran