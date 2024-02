PSG: Luis Enrique toma decisão sobre Mbappé após confirmação de saída

Após a confirmação de que Kylian Mbappé não seguirá no PSG ao terminar seu contrato atual, em junho deste ano, Luis Enrique , treinador da equipe de Paris, decidiu começar a planejar o futuro sem o camisa 7.

O comandante resolveu que vai mudar Mbappé de posição, para assim dar mais espaço a novos nomes durante esta temporada, como é o caso de Bradley Barcola , atacante de apenas 21 anos que promete ser a próxima grande estrela do time.

A ponta-esquerda, posição que é a favorita de Mbappé no campo, deve passar a ser cada vez mais ocupada por Barcola. Além disso, outros nomes devem aparecer no lugar do camisa 7, assim como ocorreu durante a última partida.

O PSG estava sendo derrotado pelo Rennes por 1 a 0, quando Luis Enrique decidiu substituir Mbappé e colocar o português Gonçalo Ramos, que também é visto como peça importante no futuro da equipe. Gonçalo empatou a partida nos instantes finais.

