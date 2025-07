Mattel lança primeira Barbie com diabetes tipo 1 e reforça compromisso com a inclusão

A Mattel anunciou nesta terça-feira (8) o lançamento da primeira Barbie com diabetes tipo 1, marcando mais um passo importante em sua missão de ampliar a representatividade no mundo dos brinquedos. A novidade foi desenvolvida em parceria com a ONG Breakthrough T1D, que atua no avanço das pesquisas e tratamentos para a doença.

“Apresentar uma boneca Barbie com diabetes tipo 1 é um passo importante no nosso compromisso com a inclusão e a representatividade”, afirmou Krista Berger, vice-presidente sênior da marca Barbie e diretora global de bonecas.

A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune crônica, geralmente diagnosticada na infância, que afeta a produção de insulina pelo pâncreas. Quem convive com a condição precisa monitorar constantemente os níveis de glicose no sangue e administrar insulina diariamente.

A nova Barbie traz itens que refletem essa realidade: ela usa um CGM (monitor contínuo de glicose) no braço, com uma fita médica em forma de coração rosa, e também carrega um celular em miniatura para acompanhar os níveis de açúcar no sangue.

Além disso, a Mattel lançou uma boneca inspirada em Lila Moss, filha da supermodelo Kate Moss, que também vive com diabetes tipo 1 e é uma defensora da conscientização sobre o tema.

Nos últimos anos, a Mattel tem investido na diversidade das suas bonecas, rompendo com o antigo padrão da Barbie tradicional loira, branca, de salto alto e com medidas irreais para oferecer representações mais próximas da realidade das crianças que brincam com elas.

Imagem: Divulgação