Jovem desaparecido é encontrado morto em área de pasto no nordeste do Pará

O jovem Melke da Conceição Costa, de 22 anos, foi encontrado morto na noite da última segunda-feira (7), em uma área de pasto localizada na Vicinal Pindorama, zona rural do município de Tailândia, no nordeste do Pará. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (4), quando saiu de casa e não deu mais notícias à família.

A Polícia Civil investiga o caso. A mãe do rapaz procurou a delegacia no sábado (5) para registrar o desaparecimento. Desde então, foram iniciadas buscas intensas na região, que levaram à localização do corpo.

De acordo com informações do Portal Tailândia, o corpo de Melke apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo, mas a causa da morte ainda depende do laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML), que vai confirmar os detalhes.

As circunstâncias do crime permanecem desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.

Imagem: Portal Tailândia