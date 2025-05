Maycon Nunes leva a Amazônia para o centro da arte em Nova York

Com obras que exaltam a beleza e a força da região amazônica, fotógrafo paraense participa de mostra internacional que une arte, cultura e sustentabilidade em Nova York

O fotógrafo paraense Maycon Nunes é um dos destaques da exposição internacional “TERRA The Essence of Survival”, que começou nesta segunda-feira (12) na renomada Saphira & Ventura Gallery, em Nova York. A mostra celebra a conexão entre arte, cultura e o diálogo Brasil–EUA, com foco na preservação do planeta.

Esta é a terceira vez que Maycon expõe seu trabalho na cidade, consolidando sua presença no cenário artístico internacional. Com um olhar sensível e comprometido, ele apresenta imagens que capturam a essência da Amazônia suas paisagens, seu povo e sua atmosfera única construídas ao longo de mais de 20 anos de viagens e registros fotográficos.

Reconhecido como uma das grandes apostas da galeria desde sua estreia internacional em 2019, Maycon tem levado as belezas do Pará ao mundo por meio da fotografia, sempre destacando a importância da conservação ambiental e a valorização da cultura amazônica.

A exposição reúne ainda obras de artistas renomados como Resurrect Studio, Elisabeth Wortsmann, Nikoloz Meskhishvili, Juliana Barros, Marco Santos, entre outros. O evento conta com apoio institucional da FGV Europe, Câmara de Comércio Brasil-EUA, Instituto ODS Amazônia, Instituto Bienal Amazônia e da New York International Contemporary Art Society.

Além da mostra, a programação inclui um summit sobre arte e sustentabilidade, coquetel de recepção e um show de jazz brasileiro com a cantora Ana Fernandez, reforçando a união cultural entre os dois países.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação