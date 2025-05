Sesc terá atividades interativas e de entretenimento na Semana S

Elas estarão disponíveis gratuitamente para todos os públicos

A Semana S, promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada em maio, sendo o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro. O Sesc no Pará está preparando uma agenda repleta de atividades culturais, educativas, de saúde e lazer. Os interessados em se inscrever na Semana S podem fazer isso gratuitamente pelo site https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/pa.

PROGRAMA ASSISTÊNCIA

Haverá exposição tecnológica imersiva sobre a história dos 30 anos do Sesc Mesa Brasil, oficina de aproveitamento integral de alimentos, apresentação de esquete teatral, apresentação artística de dança, desfile de moda e oficina de ecoprint em ecobags.

PROGRAMA CULTURA

O Sesc no Pará trará atividades em artes cênicas (dança) e música, apresentações musicais, gastronomia e artesanato, literatura com ação formativa, música com ação formativa, artes visuais com exposição e mediação, biblioteca com ação formativa, apresentação literária, contação de histórias, ação integrada (Assistência) e patrimônio e memória (IPHAN).

A agenda de shows e atrações culturais promovidas durante o evento ficará por conta do Sesc no Pará e reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e a valorização das tradições e expressões artísticas regionais.

16/05

Boulevard da Gastronomia

Sancari

Arraial do Pavulagem

Banda Xeiro Verde

17/05

Boulevard da Gastronomia

Baile do Mestre Cupijó

Banda AR-15

Zaynara

PROGRAMA EDUCAÇÃO

Haverá o Jogo do Gênios, cubo gigante da sustentabilidade, mesas interativas e torneios educativos, recorte de exposição Sesc Ciências e o Espaço Raízes do Pará: imersão amazônica.

PROGRAMA SAÚDE

Teremos a Unidade Móvel Saúde Mulher, saúde bucal nos consultórios, espaço Conectar-se, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar nos consultórios médicos, avaliação e orientação nutricional, palestras sobre nutrição, exposição do Projeto Educação Alimentar e Nutricional e exposição sobre o Aedes Aegypti.

PROGRAMA LAZER

Haverá a ação “Turismo para Todos: inclusão, acessibilidade e sustentabilidade”, Experiência Fitness com exercícios físicos, movimentos do pilates e da ginástica, e Conexão Recreativa com atividades recreativas temáticas sobre sustentabilidade.

