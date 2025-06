Medicilândia se destaca com a maior quantidade de chocolate premiado  em concurso na feira do Cacau

Os melhores chocolates do Pará foram revelados anteontem, sábado, 07, durante a penúltima noite da Feira do Cacau e do Chocolate e Flor Pará. A Ascurra Chocolate, do município de Medicilândia — maior produtor de cacau do estado, localizado na Região de Integração do Xingu — foi a grande vencedora da edição, conquistando três premiações: primeiro e terceiro lugares na categoria Inovação e o primeiro lugar na categoria Ao Leite.

Outro destaque da noite foi a Belamazônia, do município de Vitória do Xingu, que recebeu o segundo e terceiro lugares na categoria Ao Leite.

Na categoria Inovação, o segundo lugar foi conquistado pela Cacaway, também de Medicilândia. A marca ainda garantiu o segundo lugar na categoria Intenso, cujo primeiro lugar foi para a Kakao Blumem, de Brasil Novo, e o terceiro lugar para o Chocolate Yeshua, de Igarapé-Miri.

A cerimônia de premiação reuniu um público expressivo, com direito a torcidas organizadas, e foi marcada por emoção e reconhecimento. O concurso foi promovido pelo Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o objetivo de valorizar a produção artesanal e fortalecer a cadeia produtiva do chocolate paraense.

Durante o evento, autoridades como o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará – Faepa, Carlos Xavier, participaram do anúncio dos premiados.

Para o gestor da Sedap, a premiação simboliza o reconhecimento do esforço de produtores e chocolateiros paraenses, que vêm conquistando espaço no cenário nacional e internacional.

“É uma premiação do povo do Pará, transformando essa amêndoa riquíssima do cacau em chocolate da melhor qualidade; ficamos orgulhosos do que temos aqui, com homens e mulheres com iniciativa, produzindo o melhor que temos de sabor ao povo brasileiro”, ressaltou Giovanni Queiroz.

DEDICAÇÃO RECONHECIDA

Grande vencedor da noite, o produtor Robson Brogni, da Ascurra Chocolate, celebrou o resultado. Mesmo com premiações anteriores, ele se disse surpreso com o reconhecimento desta edição.

“Ano passado, não ganhamos nada e esse ano foi uma surpresa boa: dois primeiros lugares e um terceiro. Esse prêmio irá para o pessoal da fábrica. Eu cuido mais da parte de fermentação; dedico aos meus filhos e principalmente à minha esposa, Sarah, que é chocolatier na Ascurra, inclusive formada pelo Sistema Faepa/Senar”, comemorou.

A Ascurra é especializada em cacau fino e atua tanto na produção de chocolate próprio (tree to bar) quanto no fornecimento para marcas que produzem chocolate artesanal (bean to bar) no Sítio Ascurra, em Medicilândia.

PARTICIPAÇÃO RECORDE

O coordenador do concurso, professor doutor Jesus Souza, destacou o crescimento da produção de chocolate no estado, evidenciado pela adesão ao concurso: foram 15 empresas, representando 12 municípios.

“Quando a gente pensa no universo do Estado, 15 empresas que produzem chocolate é muito interessante, pois mostra que o nosso trabalho está crescendo ao longo do tempo. É um trabalho consolidado que faz com que a cadeia produtiva não pense só na produção da amêndoa, mas incentive a produção de chocolate”, enfatizou.

Jesus explicou ainda que cada empresa pôde inscrever até dois produtos por categoria.

“A gente limita dois chocolates por categoria. Se eles forem bons, como aconteceu, por exemplo, com a Ascurra e a Belamazônia, onde dois produtos deles ficaram entre os três primeiros lugares, eles se enquadram nas regras e são premiados porque são bons produtos”, concluiu.

Confira os vencedores do melhor chocolate do Pará

Categoria Inovação

1ºlugar – Ascurra Chocolate (Medicilândia)

2º lugar- Chocolate da Cacauway (Medicilândia)

3º lugar- Ascurra Chocolate Chocolate(Medicilândia)

Categoria ao Leite

1º- lugar – Ascurra Chocolate(Medicilândia)

2º-lugar- Chocolate Belamazônia (Vitória do Xingu)

3º lugar -Chocolate Belamazônia (Vitória do Xingu)

Categoria Intenso

1ºlugar- Kakao Blumen (Brasil Novo)

2ºlugar- Cacaway (Medicilândia)

3ºlugar- Cacau Yeshua(Igarapé-Miri)

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias