Inscrições abertas para a 2ª fase do revalida 2025

A taxa de inscrição, no valor de R$ 4.106,09, deve ser paga até o dia 15 de junho.

inicia nesta segunda-feira (9), e vão até a próxima sexta-feira (13), as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2025.

Para participar, os interessados devem ter sido aprovados na primeira etapa do exame, que consistiu nas provas objetivas e discursivas, realizada em março. Além disso, candidatos aprovados nas primeiras fases das duas edições do Revalida do ano passado, mas reprovados na segunda etapa, também podem se inscrever.

Conforme o edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a taxa de inscrição para esta segunda etapa do Revalida 2025 é de R$ 4.106,09, e o pagamento deve ser efetuado até 15 de junho.

No ato da inscrição, pelo Sistema Revalida, o participante será informado sobre as cidades de aplicação da prova e a quantidade de vagas disponíveis, podendo escolher o local onde realizará o exame. É possível também solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social, direito exclusivo de participantes travestis, transexuais ou transgêneros.

Provas de Habilidades Clínicas em Julho

A prova de habilidades clínicas desta segunda etapa será realizada nos dias 19 e 20 de julho. A avaliação envolverá situações-problema e apresentação de casos, onde os participantes deverão demonstrar suas competências em tarefas específicas das cinco grandes áreas da medicina:

Clínica médica

Cirurgia geral

Pediatria

Ginecologia e obstetrícia

Medicina da família e comunidade – saúde coletiva

Nos dois dias de exame, a prova prevê a passagem do participante por um conjunto de dez estações, sendo cinco em cada dia. Em cada estação, os profissionais terão, no máximo, dez minutos para realizar as tarefas exigidas. A avaliação terá como referência conteúdos, habilidades e competências dos grandes eixos de formação e do exercício profissional. Cada estação valerá de zero a dez pontos, somando um máximo de 100 pontos.

Sobre o Revalida

O Revalida é um exame crucial para profissionais brasileiros e estrangeiros formados em medicina fora do Brasil que desejam exercer a profissão em território nacional. Seu principal objetivo é garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O exame é composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) e é fundamental no processo de revalidação de diplomas de graduação em medicina expedidos no exterior. As referências para as avaliações são os atendimentos em contextos de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, emergência e comunitária, baseadas na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e nas normas da atividade profissional.

Em caso de aprovação nesta segunda etapa do Revalida 2025/1, o participante deverá apresentar a documentação exigida pela universidade parceira responsável pela revalidação do diploma.

© Fernando Frazão/Agência Brasil