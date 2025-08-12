Mega-Sena sorteia hoje (terça-feira) prêmio acumulado de R$ 40 milhões

O concurso 2.900 da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.
O prêmio principal está acumulado em impressionantes R$ 40 milhões, resultado da ausência de vencedores no concurso anterior o número 2.899 e da regra especial aplicada por se tratar de um concurso com final zero.
Como participar:
As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer lotérica credenciada ou pelo site/aplicativo da Caixa.
A aposta simples (marcando 6 dezenas) custa R$ 6.
Quem acertar os seis números faturará o prêmio principal; mas também há prêmios para quem acertar cinco ou quatro dezenas.
Este é o momento ideal para quem sonha alto: apostar hoje pode trazer uma virada de vida e de prêmio milionária.
Imagem: Agência Brasil