ECONOMIA

Mega-Sena sorteia hoje (terça-feira) prêmio acumulado de R$ 40 milhões

O concurso 2.900 da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio principal está acumulado em impressionantes R$ 40 milhões, resultado da ausência de vencedores no concurso anterior  o número 2.899  e da regra especial aplicada por se tratar de um concurso com final zero.

Como participar:

As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer lotérica credenciada ou pelo site/aplicativo da Caixa.

A aposta simples (marcando 6 dezenas) custa R$ 6.

Quem acertar os seis números faturará o prêmio principal; mas também há prêmios para quem acertar cinco ou quatro dezenas.

Este é o momento ideal para quem sonha alto: apostar hoje pode trazer uma virada de vida e de prêmio  milionária.

Imagem: Agência Brasil

