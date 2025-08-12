terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Instituições estaduais e MPPA articulam cadastro de pontos de venda de açaí em Belém

Uma ação estratégica está em andamento para fortalecer a regularização dos pontos de venda de açaí em Belém. A mobilização envolve instituições estaduais, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Prefeitura de Belém, que estão articulando um sistema de cadastramento contínuo desses estabelecimentos.

Segundo o Ministério Público, a proposta inclui a instalação de pontos fixos e itinerantes para facilitar o cadastro, principalmente em áreas de difícil acesso. Também estão previstas ações educativas sobre boas práticas de produção, transporte e rastreabilidade do fruto, além da emissão obrigatória da Guia de Trânsito Vegetal (GTV).

A medida é parte de um esforço coordenado para garantir segurança alimentar e apoiar o cumprimento das normas sanitárias, como o Decreto Estadual nº 326/2012. Entre os órgãos envolvidos estão a Vigilância Sanitária estadual e municipal, além da Secretaria Municipal de Agricultura.

Contexto: por que isso importa

Fiscalizações recentes revelaram casos alarmantes. Em fevereiro de 2025, uma operação conjunta do MPPA e da Vigilância Sanitária resultou em 27 pontos fiscalizados em Belém, com 17 interditados por irregularidades e um comerciante preso em flagrante por reabertura ilegal de estabelecimento após interdição. Em uma dessas unidades, foi identificada adulteração com papel no açaí, o que motivou ações mais rigorosas.

Contrapondo esse cenário, uma lei aprovada em abril de 2025 pela Assembleia Legislativa do Pará impôs um padrão de qualidade para a comercialização do açaí em todo o estado. A expectativa é que a nova legislação facilite fiscalizações futuras e estimule a formalização dos batedores artesanais.

Impacto para consumidores e trabalhadores

Com o cadastro e o uso da GTV, espera-se ampliar a rastreabilidade e reduzir riscos de contaminação, como a transmissão da doença de Chagas  incidência preocupante em Belém, com 29 casos registrados em 2024.

O processo também proporciona suporte e organização ao setor, dando visibilidade aos vendedores e promovendo segurança jurídica e sanitária. Além disso, clientes terão mais confiança ao consumir o produto, contribuindo para a valorização dos batedores que cumprem as normas.

Imagem: Agência Brasil

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Mega-Sena sorteia hoje (terça-feira) prêmio acumulado de R$ 40 milhões
Próximo artigo
Mais de 950 famílias de Ananindeua recebem benefício habitacional do Governo do Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,877FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315