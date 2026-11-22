Carlos Guerreiro, neurologista e professor colaborador do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Kette Valente, professora livre-docente em Neurologia Infantil pela FMUSP, alertam ao CNN Sinais Vitais que crianças com epilepsia têm até três vezes mais chance de desenvolver ansiedade e depressão; relação é bidirecional

Da CNN Brasil

Crianças com epilepsia apresentam maior risco de desenvolver dificuldades cognitivas, déficit de atenção, ansiedade, depressão e alterações de comportamento. Apesar disso, a maioria das crianças com a condição não enfrentará esses problemas.

O alerta foi feito por Carlos Guerreiro, neurologista e professor colaborador do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Kette Valente, professora livre-docente em Neurologia Infantil pela FMUSP no programa CNN Sinais Vitais ao Dr. Roberto Kalil.

Segundo os especialistas, a relação entre epilepsia e transtornos mentais é bidirecional — ou seja, não se trata de uma simples relação de causa e consequência.

“Existe uma relação bidirecional”, explicou Kette Valente durante o programa. “Primeiro, a maior parte das crianças com epilepsia não terá [esses problemas], acho que é importante [ressaltar].”

Redes neurais compartilhadas explicam a relação

De acordo com Kette Valente, a conexão entre epilepsia e condições como depressão e ansiedade se deve ao compartilhamento das mesmas redes neurais. “As redes neurais que estão disfuncionais são as mesmas”, afirmou.

Kette Valente apontou que o déficit de atenção ocorre em aproximadamente 1/3 das crianças com epilepsia, uma proporção muito superior à observada na população em geral.

“Nós temos que ficar atentos ao déficit de atenção e perguntar sistematicamente.” Já os riscos de ansiedade e depressão são de duas a três vezes maiores em comparação com crianças sem epilepsia.

Um dos pontos de alerta levantados foi o diagnóstico tardio dessas condições associadas, que frequentemente ocorre apenas na puberdade. Kette Valente defendeu uma abordagem mais global do paciente, que vá além do controle das crises epilépticas.

“Nós temos que olhar todo o resto e desde o começo”, afirmou. “Muitas vezes, os sintomas estão lá já antes das crises.” Para a especialista, isso reforça que epilepsia e transtornos mentais compartilham a mesma estrutura: o cérebro.