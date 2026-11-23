Benefício deve alcançar 99,7 milhões de brasileiros neste ano e movimentar R$ 399,1 bilhões na economia nacional.

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina na próxima segunda-feira (30). Garantida por lei a trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas da Previdência Social, a gratificação natalina pode ser paga em até duas vezes.

Pela legislação, a primeira cota deve ser depositada entre fevereiro e 30 de novembro. Já a segunda parcela tem como limite o dia 20 de dezembro como em 2026 a data cai em um domingo, o depósito será antecipado para a sexta-feira, 18 de dezembro.

Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 13º salário deve injetar cerca de R$ 399,1 bilhões na economia brasileira neste ano, o equivalente a 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Ao todo, 99,7 milhões de brasileiros devem receber o abono, com valor médio estimado em R$ 3.720.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício é obrigatório para os seguintes grupos:

Trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

Empregados domésticos com carteira assinada;

Servidores públicos;

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de regimes próprios de previdência;

Beneficiários de auxílios previdenciários.

Trabalhadores autônomos e profissionais sem registro em carteira não têm direito automático ao benefício, dependendo de acordos individuais ou cláusulas contratuais.

Como calcular o valor?

O cálculo leva em conta o salário bruto e o tempo de serviço no ano. Quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral de uma remuneração; quem entrou ao longo do ano recebe proporcionalmente (cada mês com 15 dias ou mais trabalhados conta como mês cheio).

Para chegar ao valor bruto, divide-se o salário por 12 e multiplica-se o resultado pelo número de meses trabalhados.

Exemplo prático: Um profissional com salário de R$ 4 mil admitido em julho terá direito a cinco meses proporcionais (julho a novembro):

Salário mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Valor por mês trabalhado (÷ 12): R$ 333,33

R$ 333,33 Total bruto (× 5 meses): R$ 1.666,65

R$ 1.666,65 Primeira parcela (50%): R$ 833,33

Valores habituais como horas extras, comissões e adicional noturno também entram na média para compor o cálculo.

Quais descontos são aplicados?

A primeira parcela é paga de forma integral, sem abatimentos. Os descontos obrigatórios contribuição ao INSS e Imposto de Renda (IR) incidem exclusivamente sobre a segunda parcela.

Em 2026, a nova faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais também vale para o 13º salário. Além dos tributos, faltas não justificadas podem reduzir o benefício caso façam o trabalhador somar menos de 15 dias atuados no mês.

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