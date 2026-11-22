Avanços em biologia molecular permitem diagnósticos genéticos que guiam escolha de medicamentos e terapias para crianças com epilepsia; Carlos Guerreiro, neurologista e professor colaborador do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Kette Valente, professora livre-docente em Neurologia Infantil pela FMUSP explicam tema ao CNN Sinais Vitais

Da CNN Brasil

A epilepsia pode surgir em qualquer fase da vida, do nascimento até a velhice, e suas causas variam conforme a faixa etária. Durante uma crise epiléptica, ocorre uma descarga neuronal excessiva e anormal no cérebro, que dá origem às manifestações clínicas da doença.

O tema foi abordado no programa CNN Sinais Vitais deste sábado (21), às 19h30, apresentado por dr. Roberto Kalil que recebeu Carlos Guerreiro, neurologista e professor colaborador do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Kette Valente, professora livre-docente em Neurologia Infantil pela FMUSP para discutir os avanços no diagnóstico e tratamento da epilepsia.

Na infância, as causas estão frequentemente relacionadas a problemas no nascimento, malformações cerebrais, malformações no desenvolvimento do córtex, infecções e hemorragias. As causas genéticas também estão presentes desde a primeira infância até a adolescência.

Já na fase adulta, os principais fatores são traumas cranianos decorrentes de acidentes de veículos, quedas e tumores, além do acidente vascular cerebral (AVC). Em idosos, predominam as doenças vasculares e neurodegenerativas, como o Alzheimer.

O papel crescente da genética no diagnóstico

Os avanços da biologia molecular transformaram significativamente a capacidade de identificar as causas da epilepsia infantil. Segundo Kette Valente, casos que antes permaneciam sem diagnóstico passaram a ter explicação genética.

“Hoje aqueles casos que antes a gente não tinha diagnóstico, agora nós temos diagnóstico genético”, afirmou. Ferramentas como painéis genéticos e exomas, aliadas ao aconselhamento especializado, permitem detectar as causas de forma mais precisa e direcionar o tratamento adequado.

A identificação genética tem impacto direto na escolha do tratamento. Kette Valente explicou que, para determinadas alterações genéticas, certos medicamentos não podem ser utilizados, enquanto outros se mostram altamente eficazes e podem mudar o curso natural da doença.

Como exemplo, ela citou o caso de uma criança com alteração no gene relacionado ao metabolismo do Glut1: nessa situação, o tratamento indicado é a dieta cetogênica.

Em outro cenário, quando se detecta a alteração no gene SCN1A em crianças com crises prolongadas associadas a febre, vacinação ou infecções, o uso de bloqueadores de canal de sódio é contraindicado.

“Eu vou bloquear ainda mais esse canal não funcionante”, explicou, alertando que o uso inadequado desses fármacos pode agravar as crises e provocar piora cognitiva ao longo da vida.

Para Kette Valente, a medicina caminha cada vez mais para um modelo personalizado, deixando para trás a abordagem empírica baseada apenas na classificação entre epilepsia generalizada e focal. “A gente está saindo do empírico e indo para um tratamento personalizado”, concluiu.