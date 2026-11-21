O urologista Dr. Ivan Selegatto explica as possibilidades, os riscos e por que nem todo desejo de mudança deve resultar em uma intervenção

Brazil Health

A preocupação com a aparência do corpo também chegou à intimidade masculina. Procedimentos para aumentar a espessura do pênis, corrigir deformidades e modificar características genitais passaram a receber maior divulgação, especialmente nas redes sociais. Entretanto, por trás dessa procura existe uma questão que merece atenção: quando a intervenção atende a uma necessidade médica e quando está relacionada à insatisfação com uma anatomia considerada normal?

A distinção é importante porque nem todos os procedimentos têm a mesma finalidade. Enquanto algumas cirurgias procuram recuperar a função sexual comprometida por doenças, outras buscam exclusivamente modificar a aparência. Em ambos os casos, a indicação precisa considerar benefícios, riscos e expectativas.

Quando a intervenção é uma necessidade funcional

A doença de Peyronie é um exemplo de condição que pode exigir tratamento reconstrutivo. Caracterizada pela formação de placas fibrosas no pênis, ela provoca curvaturas adquiridas que, em determinadas situações, dificultam ou impedem a penetração.

Além da deformidade, alguns pacientes apresentam dor durante a ereção, redução percebida do comprimento peniano e disfunção erétil. A doença também pode afetar a autoestima e a vida sexual.

Nem toda curvatura, porém, exige cirurgia. Quando a deformidade é discreta e não compromete as relações sexuais, o acompanhamento pode ser suficiente. Nos casos mais importantes, especialmente após a estabilização da doença, procedimentos como plicatura, técnicas com enxertos ou implantação de prótese peniana podem ser considerados, conforme a função erétil e as características da deformidade.

O objetivo dessas intervenções não é alcançar um padrão estético idealizado, mas recuperar condições anatômicas e funcionais que permitam uma vida sexual satisfatória.

Preenchimento peniano com ácido hialurônico: como funciona?

Entre os procedimentos procurados por razões estéticas está o preenchimento peniano com ácido hialurônico, substância utilizada em diferentes áreas da medicina estética.

A técnica consiste na aplicação do produto sob a pele do corpo do pênis, com o objetivo de aumentar sua circunferência. Diferentemente das cirurgias de correção de deformidades, o preenchimento não trata a doença de Peyronie nem corrige problemas de ereção.

Estudos clínicos apontam que o procedimento pode produzir aumento temporário da espessura peniana. Entretanto, o resultado varia conforme a quantidade e as características do produto, a técnica utilizada e as condições individuais. O efeito não é permanente, pois o ácido hialurônico é gradualmente degradado pelo organismo.

Apesar de ser frequentemente divulgado como uma intervenção simples, o preenchimento apresenta riscos. Entre eles estão assimetrias, irregularidades no contorno, formação de nódulos, edema persistente, infecção e complicações vasculares, potencialmente graves.

Além disso, ainda existem limitações nas evidências sobre segurança, satisfação e resultados de longo prazo. A realização do procedimento exige avaliação especializada, conhecimento da anatomia peniana e atenção à situação regulatória dos produtos utilizados.

A busca pelo pênis ideal pode criar expectativas irreais

A insatisfação com o tamanho ou a aparência do pênis nem sempre corresponde a uma alteração anatômica ou funcional. Comparações com imagens divulgadas na internet, padrões de masculinidade e conteúdos adultos podem influenciar a percepção corporal e criar expectativas distantes da realidade.

Por isso, a consulta não deve começar pela escolha da técnica, mas pela compreensão da queixa. É necessário avaliar se existe uma condição médica, qual mudança o paciente deseja e se o procedimento realmente pode proporcionar o resultado esperado.

Em determinadas situações, a preocupação excessiva com uma característica corporal pode justificar avaliação psicológica, especialmente quando a insatisfação persiste apesar de medidas anatômicas dentro da normalidade ou provoca sofrimento significativo.

Isso não significa desconsiderar o desconforto do paciente. Significa reconhecer que uma intervenção física nem sempre resolve uma dificuldade relacionada à percepção da própria imagem.

Saber quando não realizar um procedimento também é cuidar

Toda intervenção genital envolve riscos e possíveis consequências para a sensibilidade, a aparência e a função sexual. Mesmo quando a finalidade é exclusivamente estética, a decisão exige informações claras sobre resultados possíveis, limitações e complicações.

O preenchimento peniano não deve ser apresentado como solução para insegurança sexual, dificuldade de relacionamento ou disfunção erétil. Da mesma forma, uma cirurgia reconstrutiva não deve ser confundida com um procedimento destinado apenas ao aumento de tamanho. A medicina dispõe de recursos para tratar deformidades e investigar modificações estéticas, mas a existência de uma técnica não significa que ela seja indicada para qualquer pessoa.

Na saúde íntima masculina, a avaliação criteriosa pode levar tanto à indicação de um tratamento quanto à recomendação de não intervir. Reconhecer essa diferença é essencial para preservar a segurança, a função sexual e a qualidade de vida.

*Texto escrito pelo urologista e membro da Brazil Health Ivan Selegatto – CRM/SP 174.225 | RQE 99749

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