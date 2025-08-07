quinta-feira, agosto 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

“Ritual de beleza” com pimenta malagueta leva influenciadora ao hospital

A influenciadora digital Nicole Rodrigues, com mais de 700 mil seguidores no Instagram, foi hospitalizada após realizar um perigoso “ritual de beleza íntima” com pimenta malagueta. A prática, sugerida por um seguidor, viralizou nas redes sociais, mas resultou em graves irritações na jovem.

Segundo o relato de Nicole, ela seguiu a dica com a promessa de obter “efeitos estéticos” na região íntima, mas logo após aplicar a substância, sentiu dores e desconforto intensos. A influenciadora precisou de atendimento médico e foi internada para tratar a inflamação causada pela pimenta.

Especialistas reforçam o alerta sobre os perigos de utilizar produtos inadequados em partes sensíveis do corpo. O caso de Nicole gerou um grande debate nas redes sociais sobre os riscos de seguir dicas perigosas e sem comprovação, muitas vezes em busca de engajamento. A influenciadora segue em recuperação e tem previsão de alta para os próximos dias.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Alexandre de Moraes autoriza o ex-Presidente Jair Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa
Próximo artigo
Estado garante entrega da Casa de Cultura e reabertura da Biblioteca Pública em Viseu

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,886FansLike
3,613FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315