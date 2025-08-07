“Ritual de beleza” com pimenta malagueta leva influenciadora ao hospital

A influenciadora digital Nicole Rodrigues, com mais de 700 mil seguidores no Instagram, foi hospitalizada após realizar um perigoso “ritual de beleza íntima” com pimenta malagueta. A prática, sugerida por um seguidor, viralizou nas redes sociais, mas resultou em graves irritações na jovem.

Segundo o relato de Nicole, ela seguiu a dica com a promessa de obter “efeitos estéticos” na região íntima, mas logo após aplicar a substância, sentiu dores e desconforto intensos. A influenciadora precisou de atendimento médico e foi internada para tratar a inflamação causada pela pimenta.

Especialistas reforçam o alerta sobre os perigos de utilizar produtos inadequados em partes sensíveis do corpo. O caso de Nicole gerou um grande debate nas redes sociais sobre os riscos de seguir dicas perigosas e sem comprovação, muitas vezes em busca de engajamento. A influenciadora segue em recuperação e tem previsão de alta para os próximos dias.

